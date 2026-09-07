Jubilación flexible… para autónomos, pero no

Hay que decir que hasta ahora los autónomos no tenían acceso a la llamada jubilación flexible, pero a partir de ahora, se incluye a los autónomos, en cierta medida. Lo que ocurre, es que se ha hecho de tal forma, con tantas trabas que el impacto va a ser nulo. Según los cálculos en los próximos seis años en España se van a jubilar en torno a 600.000 autónomos.

Ya existe en España desde hace más de diez años, lo que se llama jubilación activa, que permite compatibilizar el trabajo con pensión, que ya hay 100.000 autónomos que están acogidos a esa jubilación activa, donde uno recibe el 50% de la pensión si no tienes trabajadores y el 100% si tienes algún trabajador y a la vez puedes compatibilizar con el trabajo.

Bien, pues de los 600.000 autónomos que se van a jubilar en los próximos seis años, en torno a 150.000 se van a acoger a la jubilación activa. ¿Sabes cuántos autónomos se prevé que se acojan en los próximos seis años a esto de la jubilación flexible? 1.800 ¿Por qué? Primero, porque el incentivo escaso.

Solo dan el 25% de la pensión cuando la jubilación activa el 50%. Es verdad que quitan la necesidad de un año de carencia que se obliga a la jubilación activa. Pero hubiera sido mucho más efectivo quitar ese año para la jubilación activa y así hacerlo más sencillo. Yo creo que ese año de carencia, y así se lo hemos dicho al Gobierno y está una proposición de ley en el Congreso, se tiene que quitar para todo, tanto para el que va a la jubilación flexible como para el que va la jubilación activa.

Y por último, obligan a que la persona que está jubilada y se quiera dar de alta como autónomo y acogerse a la jubilación flexible no haya sido autónomo en los tres años anteriores a la jubilación. Es decir, se ponen tantas trabas que el impacto va a ser muy bajo, como digo en torno a 300 autónomos al año en todo el país. El impacto en Aragón es minúsculo. Aquí, y desde ATA Aragón seguimos volcando nuestros esfuerzos en los planes de Relevo Generacional que tan vitales han demostrado ser ya.

Para lo de siempre, el Gobierno cuando tiene que legislar para los autónomos, pone tantas, tantas, tantas trabas que al final el impacto es prácticamente nulo. Y desde luego parece que se legisla en contra de que haya beneficiarios. Poder compatibilizar trabajo y pensión es una buena noticia porque mantenemos el talento senior en activo, porque hay muchas personas que aún pueden y quieren enseñar y dar mucho a la sociedad y además es una buena noticia para la Caja de la Seguridad Social y por tanto para el Estado.

En resumen, lo fácil hubiera sido quitar el año de carencia a la jubilación activa, y todos contentos.

**Jorge Serrano, presidente de ATA Aragón.