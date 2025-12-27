Año nuevo con subida de sueldo y muchos temas pendientes

Los empleados públicos de Aragón ya están cobrando la subida salarial del 2,5% que se aplica con efectos retroactivos desde el 1 de enero, aprobada gracias al acuerdo firmado por CSIF con el Gobierno de España en Madrid. Además, en 2026 las nóminas subirán un 4% en enero; hasta un 9% en 2027 y la subida culminará en un 11,4% acumulado en 2028.

Además, hemos conseguido mejoras en materia de permisos y conciliación, en la jubilación, en la regulación del trabajo y en la eliminación de la tasa de reposición, entre otros puntos. Son buenas noticias para los trabajadores públicos, después de años sufriendo la pérdida de poder adquisitivo. Ha sido un buen acuerdo, en un momento de inestabilidad política, bloqueo presupuestario y limitaciones económicas.

Este acuerdo salarial es fruto de meses de negociaciones y de movilizaciones en la calle lideradas por CSIF. Es un paso, pero no es el fin. No es un cheque en blanco, estaremos muy vigilantes para exigir su cumplimiento. Desde CSIF seguimos trabajando, porque quedan muchos asuntos pendientes para mejorar la calidad del empleo público y de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos.

En Aragón despedimos el año en modo electoral, con la vista ya puesta en las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. No vamos a quedarnos parados este mes y medio. Vamos a continuar trabajando, vamos a trasladar nuestras reivindicaciones y propuestas a los partidos políticos para que nos escuchen y nos tengan en cuenta.

La Sanidad aragonesa necesita más personal, más recursos, mejoras en infraestructuras y en las condiciones laborales de los trabajadores. Basta darse una vuelta por las urgencias o intentar pedir cita en el centro de salud para comprobar que tenemos un problema de saturación y falta de medios. Mientras seguimos negociando en Madrid el Estatuto Marco, el documento que marca las directrices para todo el personal de la Sanidad en España, aquí tenemos varias negociaciones abiertas.

Acabamos de aprobar en Mesa sectorial una oferta extraordinaria de empleo del Salud con 1.472 plazas. Es una buena propuesta, pero hay que seguir en esta línea porque las plantillas del Salud siguen por debajo de las ratios necesarias. Pero hemos votado en contra del plan de fidelización, que permite a los médicos hospitalarios acceder a una plaza fija por la vía de concurso de méritos y con el requisito de tres años de permanencia, sin pasar por una oposición. Tenemos un problema en Aragón con las plazas de difícil cobertura, pero este no es el camino para solucionarlo. El Salud debería proponer otras medidas que fidelicen al personal de forma voluntaria y sin crear desigualdades en la vía de acceso al empleo público entre el personal.

En Educación nos vamos de vacaciones de Navidad, pero con muchos deberes para la vuelta. La convocatoria electoral ha dejado en el aire algunos planes del Departamento, como el concierto del Bachillerato y de la etapa 0-3 años. En los últimos meses hemos convocado concentraciones y manifestaciones contra esta privatización de la enseñanza. Ahora, con la cita del 8 de febrero en el calendario, no es momento de huelgas, como proponen otros. Pero dejamos muy claro que vamos a seguir trabajando para defender mejores condiciones para el profesorado y para la dignificación de la escuela pública. El dinero público debe ser para mejorar la escuela pública, no para nuevos conciertos con centros privados. Nuestra red pública tiene muchas carencias de personal e infraestructuras.

Una pequeña buena noticia de fin de año: el Gobierno de Aragón ha aprobado la creación de 33 nuevos puestos de personal no docente para mejorar la gestión y el funcionamiento de 15 centros educativos. Son puestos con perfil administrativo fundamentales para el día a día de los centros. CSIF lleva años denunciando el déficit de personal no docente, así que celebramos esta medida.

Hay temas pendientes en todos los sectores, como en Justicia. Hemos pedido al director general y a la Consejería de Justicia una prórroga en el plazo de implantación del nuevo modelo de la Oficina Judicial en Aragón, prevista para principios de 2026. No se van a poder cumplir con los plazos. La planificación ha sido nefasta y puede conducir al colapso de la justicia en Aragón. También hemos denunciado el caos en la gestión del nombramiento de interinos en el sector.

Deseamos a todos una feliz Navidad y feliz año Nuevo. Esperamos que nuestros políticos disfruten, como todos, de unos días de descanso. Y les recordamos que a principios de enero les esperan muchos deberes pendientes.