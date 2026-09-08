Estos son los hábitos cotidianos que pueden mejorar la ConVivencia Vial en Zaragoza

Los carteles de Convivencia Vial se distribuirán por la ciudad. Ayuntamiento de Zaragoza

Los pequeños hábitos diarios de todos los ciudadanos pueden ayudar a evitar accidentes.

Las calles de Zaragoza se llenan cada día de peatones, conductores y ciclistas. Actos como cruzar mientras se utiliza el móvil, no respetar un paso de peatones, no comprobar si vienen vehículos o no prestar atención al entorno generan situaciones de riesgo.

Sin embargo, con pequeños hábitos de los ciudadanos se pueden evitar muchos accidentes y contribuir a una movilidad más segura para todos.

Para ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado la campaña "ConVivencia Vial" para concienciar a la población de la importancia de respetar las señales de tráfico, prestar atención al resto de viandantes y también a todo tipo de vehículos.



Por este motivo, el consistorio ha creado unos carteles con un lenguaje gráfico sencillo y unas ilustraciones pensadas para llegar al público de forma inclusiva y universal.

"Queremos conseguir que, a través de la empatía y la atención, los ciudadanos de Zaragoza y quienes nos visiten seamos más conscientes de todo lo que nos rodea cuando circulamos por la calle. Muchos de los accidentes ocurren por distracciones o despistes, y en otros también juegan un papel negativo el estrés diario, las prisas y los enfados", justifica la alcaldesa Natalia Chueca.

“Debemos conseguir un mensaje de calma y de serenidad, estar siempre atentos a todo lo que tenemos alrededor para evitar las graves consecuencias que puede llegar a tener un accidente de tráfico”, continúa Chueca.

Esta campaña está dirigida especialmente a las personas más vulnerables, como los escolares y los mayores.

Por ello, durante los próximos meses se realizarán talleres tanto en Zonas Jóvenes como en centros de convivencia de mayores, con sesiones que incluirán juegos y otras propuestas.



También se van a diseñar en todos los distritos de la ciudad acciones de calle con actores que participarán en la simulación de yincanas y retos.

La gamificación será otro elemento clave. Se planteará un juego basado en distintos retos y actividades para fomentar la participación y el aprendizaje de una manera lúdica.

Una de las ventajas es que se podrá disfrutar tanto desde el ordenador como desde los dispositivos móviles, adaptando así las necesidades a cada usuario.

Algunos hábitos a mejorar

Cruzar mirando el móvil



Caminar pendiente de la pantalla puede hacer que el peatón deje de prestar atención al resto de usuarios de la vía y a los conductores.

Por ello, la recomendación principal es guardar el teléfono antes de pasar por un cruce y observar el entorno.

Cruzar "sin" atención y cruzar "con" atención. Ayuntamiento de Zaragoza



Cruzar por lugares no habilitados



Otro hábito muy común entre los ciudadanos es cruzar la calzada por lugares no habilitados. Las prisas pueden llevar a algunos viandantes a cruzar por lugares no permitidos.

La recomendación es utilizar los puntos habilitados para cruzar y comprobar que se puede pasar con seguridad.



Además, muchas veces las prisas pueden llevar a los peatones a cruzar a pesar de que el semáforo esté en rojo.

Para evitar situaciones de riesgo tanto del peatón como del conductor es importante respetar las señales de tráfico.

Infografía de un semáforo en verde. Ayuntamiento de Zaragoza.

Comprobar cuándo pasa el tranvía

Es fundamental prestar atención a las vías del tranvía antes de cruzar para comprobar que no se aproxima el tranvía.

Las distracciones pueden llevar a no prestar suficiente atención, por lo que es importante respetar las señales y cruzar con seguridad.

Ilustración de la diferencia entre cruzar distraído y hacerlo con atención ante la llegada del tranvía. Ayuntamiento de Zaragoza

Circular con la bicicleta o el patinete por espacios inadecuados

Con la implantación de Bizi Zaragoza y los patinetes eléctricos cada vez son más los ciudadanos que optan por utilizar este transporte para trasladarse.

Aunque ambos medios de transporte sean seguros, es importante circular por los espacios permitidos y respetar las normas de circulación.

Cartel de “Convivencia Vial” sobre la importancia de actuar con empatía entre peatones y usuarios de patinete. Ayuntamiento de Zaragoza



Además, está prohibido hacer uso de auriculares mientras se circula.

Cartel que recuerda que no se debe hacer uso de auriculares mientras se circula en bicicleta o patinete. Ayuntamiento de Zaragoza.

Mejoras en infraestructuras y señalización

En el año 2024 el Ayuntamiento creó el primer Plan Urbano de Seguridad Vial de Zaragoza con el propósito de reducir los casos de siniestralidad y crear entornos de movilidad más seguros y cívicos en la ciudad.



Según los últimos datos de la Policía Local de Zaragoza, el número de víctimas mortales es menor respecto a años anteriores.



Aunque el riesgo cero no existe, el objetivo del Ayuntamiento es crear “una ciudad más segura y amable”.