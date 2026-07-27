Maella calienta motores para sus Fiestas de San Lorenzo, San Esteban y Santa Susana

Los maellanos durante el chupinazo de inicio de las fiestas de 2025. Ayuntamiento de Maella.

El Ayuntamiento ha preparado cerca de 80 actos para todos los públicos.

Maella ya ha empezado la cuenta atrás para celebrar sus Fiestas de San Lorenzo, San Esteban y Santa Susana. Durante casi dos semanas, del 1 al 12 de agosto, la localidad zaragozana contará con un programa que combina tradición, música, deporte, festejos taurinos y actividades para todas las edades.

El Ayuntamiento ha preparado un programa con cerca de 80 actividades para que vecinos y visitantes encuentren siempre un plan.

“Desde primera hora de la mañana hasta las siete de la madrugada habrá actos y hemos intentado que no se solape ninguno", señala la concejal de Fiestas y presidenta de la Comisión de Fiestas, Virginia Rufín.

Aunque el grueso de los festejos se concentra entre el 9 y el 13 de agosto, la programación arrancará el día 1 de agosto con una intensa agenda de prefiestas para ir calentando motores.

Virginia Rufín, concejal de Fiestas y presidenta de la Comisión de Fiestas de Maella. Ayuntamiento de Maella.

Arranca la fiesta

El pistoletazo de salida llegará el sábado, 1 de agosto, con el chupinazo en la Plaza de España. Ese mismo día también se celebrará la presentación de las maellanas de honor, uno de los actos más emotivos.

Durante la presentación, las representantes del año pasado cederán el testigo a las diez jóvenes que desempeñarán este papel durante todo el año. La noche concluirá con la fiesta joven “Enfiestaos” y discomóvil.

Además, el programa de prefiestas incluye actividades deportivas, un espectáculo taurino infantil, toreo de peñas, una visita al yacimiento de Tossal Gort, un concierto popular, la XLII Vuelta Ciclista al Bajo Aragón, la tradicional revista y juegos tradicionales como el poste enjabonado o el tiro de soga.

Deporte y tradición

Este año, el deporte tendrá un protagonismo especial también en el inicio oficial de las celebraciones. El 9 de agosto, tras la ofrenda de flores a la Virgen del Portal, el pregón correrá a cargo de la jugadora de fútbol sala maellana Laura Boix, elegida con motivo de la celebración del Año del Deporte.

La jornada continuará con un partido de fútbol entre el C.D. Maella y el C.F. Gandesa a las 18.00 horas.

Por la noche se podrá disfrutar de un homenaje a los mayores, sesión de baile con el dúo "Energy Group" y uno de los actos que más público atrae: los toros de fuego, primero en versión infantil y después para adultos. Un acto que dará paso a una verbena con la orquesta "Montesol" y discomóvil.

Maellanas de honor 2025 junto a la corporación municipal. Ayuntamiento de Maella.

El lunes, 10 de agosto, día grande de las fiestas, arrancará con la procesión de San Lorenzo. A continuación, los aficionados al deporte podrán disfrutar de la XLII Carrera Gran Premio San Lorenzo.

Una prueba singular y especial para el municipio ya que se corre al mediodía en pleno agosto, convirtiéndose en todo un reto para los participantes.

Por la tarde tendrá lugar uno de los momentos más destacados de los festejos taurinos. Manuel Domínguez y Rubén Vara protagonizarán una novillada amenizada por la charanga “A todo ritmo”.

La noche continuará con la actuación de la orquesta "Himalaya", sesión de baile con el "Dúo Melodía", los tradicionales toros de fuego y la posterior discomóvil.

Juegos, fiesta y tradición

Las peñas volverán a desempeñar un papel fundamental en el ambiente de las fiestas. Una de las citas más esperadas será la Rúa de la Sangría, organizada por Interpeñas el 11 de agosto.

Ese mismo día también habrá cucañas, la misa en honor a Santa Susana y un concierto de habaneras en la Glorieta Vivonne. Por la noche se volverá a sentir la música con la sesión de baile con el "Dúo Melodía", la orquesta "Miami Show" y la discomóvil.

El último día de celebración, el miércoles 12 de agosto, arrancará con la celebración de la misa en maellano en la capilla de la Virgen del Portal. Una cita muy arraigada entre los vecinos y una de las señas de identidad del municipio.

A las 19.00 horas tendrá lugar el acto más novedoso del programa. Aprovechando que el eclipse solar coincide con las fiestas, el ayuntamiento ha organizado un evento especial para observarlo en el Campo de Fútbol San José.

Además, quienes adquieran el bono de fiestas recibirán unas gafas para poder disfrutar del fenómeno astronómico con seguridad.

La noche cerrará con los tradicionales fuegos artificiales de fin de fiesta en el río Matarraña, seguidos de baile con la orquesta "The Welcome Band" y discomóvil.

Para los que todavía tengan ganas de fiesta, a las 7.00 horas del día 13 de agosto, podrán disfrutar de la charanga “Sempre Sone Bé” y de un almuerzo en “La Bombilla”.

A pesar de que las fiestas terminan el 12 de agosto, los maellanos reservan el 13 de agosto para terminar las fiestas por todo lo alto con una merienda popular y traca de fin de fiestas.

Una manera de que todos los maellanos puedan volver a reunirse por última vez y despedir a quienes viven fuera de la localidad hasta las fiestas del año que viene.