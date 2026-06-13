Los centros para mayores Ballesol de Zaragoza aúnan naturaleza, confort y tecnología en el corazón de Aragón

Los residentes de Ballesol Puerta del Carmen en el Zaragoza Florece. Ballesol.

La profesionalización y la calidad certificada se han convertido en requisitos importantes para las familias que buscan una residencia para sus mayores.

Dando respuesta a esta demanda social, Ballesol ha consolidado en Aragón un ecosistema de cuidados que trasciende la asistencia bajo el lema “En Ballesol te acompañamos para que sigamos descubriendo la vida juntos”.

Sus tres complejos en Zaragoza - Ballesol Mariana Pineda, Ballesol Puerta del Carmen y Ballesol Salvador Allende - están auditados y certificados desde su apertura, en 2007 y 2008, por Bureau Veritas bajo la norma internacional ISO 9001:2015.

De esta manera, se garantiza un sistema de gestión que cumple con los más altos criterios europeos de mejora continua en la atención a personas mayores.

Este sello de calidad de las residencias de ancianos Zaragoza se materializa en una metodología de trabajo única en el sector.

En Ballesol, los cuidados empiezan incluso antes de entrar con una Valoración Geriátrica Integral. Un equipo asistencial interdisciplinar compuesto por médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y supervisores evalúa las capacidades funcionales, mentales y sociales del residente.

Todo ello con el objetivo de mejorar drásticamente la calidad de vida de cada persona y su integración con el entorno.

Para lograrlo, el espacio está diseñado teniendo en cuenta el bienestar del residente.

Dos residentes de Ballesol Puerta del Carmen durante la visita al Zaragoza Florece. Ballesol.

Las familias destacan la gran luminosidad de los edificios y sus cuidados espacios verdes, todo ello excelentemente conectado con el centro urbano.

En su interior, los mayores disfrutan de distintas comodidades, como la posibilidad de desayunar en la habitación, acceso a capilla, peluquería, un huerto terapéutico y un servicio de nutricionista que adapta cada dieta a las necesidades metabólicas de los residentes.

Suites para fomentar la autonomía

El envejecimiento activo es el motor diario de los centros Ballesol. Por ello, y para promover la autonomía de los residentes, la entidad cuenta con Suites para mayores en el centro Puerta del Carmen.

Además, realizan talleres de lectura en la biblioteca, clases de lectura, pintura y dibujo, así como eventos especiales como el "Día de la Creatividad".

Sin olvidar la importancia del ocio al aire libre. Recientemente, un grupo de residentes de Ballesol Puerta del Carmen visitó el Zaragoza Florece en el Parque José Antonio Labordeta, disfrutando de una jornada de naturaleza, flores y música.

Los residentes de Ballesol Salvador Allende disfrutan de diversas actividades en su jardín. Ballesol.

A nivel clínico, estos centros también son pioneros en la implementación de los programas exclusivos de Ballesol: Despierta tus sentidos o el Programa Reactívate.

Dos iniciativas que frenan el avance de las demencias mediante estimulación multisensorial y trabajan la rehabilitación física intensiva para recuperar la movilidad perdida, respectivamente.

Con opciones de ingresos definitivos, estancias temporales (ideales para vacaciones) o estancias respiro familiar y la asesoría sobre la Ley de Dependencia, Ballesol Zaragoza se posiciona como el hogar más seguro y completo para la tercera edad.

Una comunidad activa y comprometida

La empatía de los propios residentes también se refleja en el tejido social. Cada año, se celebra en Puerta del Carmen el "Rastrillo de la Ilusión", una iniciativa solidaria para recaudar fondos en favor de Aspanoa (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón).

Trabajadora y residente del centro Ballesol Mariana Pineda. Ballesol.

Por su parte, Ballesol Salvador Allende exprime el buen tiempo en su jardín, convertido en el epicentro del bienestar.

Allí realizan sesiones de gimnasia, actuaciones musicales y encuentros intergeneracionales con gymkanas para estrechar lazos con los más jóvenes. Además, como colofón, el centro ya prepara su tradicional celebración de las Hogueras de San Juan, una jornada muy esperada por residentes y familias.

En esta misma línea, la residencia Ballesol Mariana Pineda se llenó de alegría con la visita de los jóvenes del Colegio El Pilar Maristas en una emotiva jornada lúdica.

En el jardín del centro, ambas generaciones compartieron confidencias y divertidos juegos de puntería, dinámicas y coordinación motriz. Una experiencia que contagió vitalidad a los mayores y estrechó vínculos entre generaciones.

Descubre cómo los centros Ballesol Zaragoza transforman positivamente la vida de las personas mayores. Más información y reserva de plazas en ballesol.es o a través del teléfono 900 24 24 25.

“En Ballesol te acompañamos para que sigamos descubriendo la vida juntos”