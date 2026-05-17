Sphere España pone el foco en la gestión de los residuos orgánicos: la oportunidad que no se está aprovechando

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Sphere España pone el foco en uno de los principales desafíos ambientales: la gestión de los residuos orgánicos.

La empresa aragonesa, tras más de 60 años de trayectoria marcados por la innovación y la vanguardia, sigue apostando de forma clara por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente como ejes fundamentales de su actividad.

En este contexto, defiende que España todavía tiene una gran asignatura pendiente en el aprovechamiento de los biorresiduos, así como en la implantación efectiva de la economía circular.

Actualmente, el país recicla alrededor del 42,9% de sus residuos municipales, todavía lejos del objetivo europeo del 55% fijado para 2025. Además, cada ciudadano genera aproximadamente 456 kilos de desechos al año.

En este contexto, nos enfrentamos a una realidad que invita a la reflexión: España sigue sin aprovechar plenamente una de sus mayores oportunidades económicas y medioambientales.

Oportunidad de desarrollo

Para Sphere, el principal reto no es reciclar más, sino aprovechar correctamente aquellos materiales residuales que todavía se pierden dentro del sistema.

En este sentido, señalan especialmente al residuo orgánico, que representa entre el 37% y el 44% de los residuos urbanos generados en el país.

Cuando estos se separan y se gestionan correctamente, pueden convertirse en compost, energía renovable y nuevas oportunidades económicas ligadas al territorio. Sin embargo, gran parte sigue mezclándose con el resto de la basura, dificultando su valorización.

Cubo para residuos orgánicos y bolsas compostables. Sphere España.

Así, la compañía considera que el contenedor marrón es una herramienta clave para mejorar esta situación, aunque su implantación continúa siendo desigual en muchos municipios.

La falta de infraestructuras, el bajo uso ciudadano y la presencia de restos impropios siguen limitando la eficiencia del sistema y elevando los costes de gestión.

Soluciones y economía circular

Por ello, apuesta por soluciones compostables certificadas y por materiales diseñados para facilitar una recogida más eficiente de los residuos orgánicos.

Desde Sphere defienden que la coherencia entre normativa, diseño de producto y tratamiento final es fundamental para que el modelo funcione de forma eficaz y creíble.

Sphere España apuesta por la sostenibilidad como eje fundamental de su actividad. Sphere España.

Asimismo, también impulsa proyectos de economía circular junto a otras compañías y operadores especializados.

Entre ellos destaca la iniciativa desarrollada junto a Lidl y Veolia para fabricar nuevas bolsas de basura sostenibles a partir de plástico reciclado recuperado en supermercados y plataformas logísticas, reforzando así el aprovechamiento de residuos dentro de la propia cadena de valor.

En el Día Mundial del Reciclaje, Sphere España insiste en que el reto ya no es únicamente normativo, sino operativo, y que el país cuenta con capacidad industrial, experiencia y tecnología suficientes para avanzar hacia un sistema más eficiente.

La clave ahora pasa por acelerar la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanos para convertir el residuo orgánico en una verdadera oportunidad de desarrollo económico y ambiental.