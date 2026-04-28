Ibercaja revisa a la baja las previsiones de crecimiento de Aragón por la guerra en Irán: "Sigue siendo muy favorable"

Ibercaja ha revisado a la baja dos décimas el incremento del PIB en Aragón, hasta el 2,7%, y una décima el de España, hasta el 2,2%. Para 2027, la entidad mantiene su previsión de crecimiento de la economía regional que publicó el pasado mes de diciembre, un 2,8%, y rebaja en dos décimas la que realizó para el conjunto de la nación, hasta el 1,9%.

El motivo de esta reducción de las previsiones de crecimiento es la repercusión de la guerra en Irán, tal y como han puesto de manifiesto durante la presentación de un nuevo número de su revista Economía Aragonesa.

“La repercusión de la guerra tiene un impacto algo superior en Aragón respecto a España en este año 2026 por el mayor peso industrial, logístico y agropecuario de la Comunidad. Sin embargo, las expectativas continúan siendo muy favorables para Aragón por las inversiones previstas, que ya comienzan a materializarse, ampliándose el diferencial de crecimiento con el resto del país”, explica Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero del Banco.

Con datos ya conocidos de 2025 sobre el crecimiento de la economía aragonesa, los expertos de Ibercaja han trasladado que los indicadores reflejan un desempeño muy alineado con la media del país, aunque con rasgos propios.

Según el Instituto Aragonés de Estadística, el PIB regional creció un 3% en 2025, mientras la AIReF lo estima en un 2,4 %. El avance se explica por la fortaleza de la inversión en construcción y maquinaria (9,8%), el impulso de la demanda interna y la estabilidad del consumo público.

Por el contrario, el sector exterior restó crecimiento: las exportaciones cayeron un 6,9% y las importaciones aumentaron un 15,6%, generando un déficit récord de 4.461 millones de euros. El deterioro se concentró en el sector del automóvil, con dudas sobre el conteo de las ventas de Stellantis, mientras la industria agroalimentaria y las semimanufacturas mantuvieron superávits relevantes.

“El dinamismo de la inversión se refleja también en la llegada de capital extranjero ya que Aragón fue en 2025 la tercera comunidad española por inversión extranjera directa, con 3.387 millones de euros, un 11% del total nacional y más del triple que el año anterior”, tal y como ha destacado Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja.

Las inversiones se concentraron en servicios de información, energía e industria, confirmando la posición estratégica de la región en el mapa logístico y tecnológico del país. Este salto de escala consolida un proceso de especialización en torno a sectores tractores -hidrógeno renovable, agroindustria avanzada y digitalización- que pueden servir de palanca para un cambio estructural hacia la economía del conocimiento.

Desde Ibercaja también han revisado, al alza en este caso, la tasa de paro, con un aumento de cuatro décimas para Aragón, hasta el 7,6%, y de tres décimas para el conjunto nacional, hasta el 10,1% para 2026. En 2027, estas tasas serán del 7,2% y del 9,7%, respectivamente.