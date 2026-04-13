Así se prepara el megacongreso tecnológico de Aragón: un grupo reducido y un año de trabajo para subirse a 'The Wave'

Zaragoza ultima los detalles para acoger, los próximos 14, 15 y 16 de abril, una nueva edición de ‘The Wave’, el mayor congreso tecnológico de Aragón y uno de los eventos de referencia en el sector a nivel europeo.

Tras meses de planificación, coordinación institucional y trabajo entre empresas, expertos y organizadores, la capital aragonesa se prepara para convertirse en epicentro de la innovación, en una cita que no solo pondrá el foco en las últimas tendencias digitales, sino también en el proceso de gestación que ha hecho posible su consolidación en el panorama internacional.

Para llegar hasta aquí, a menos de 24 horas para el pistoletazo de salida, todo el gabinete de la Vicepresidencia de Economía se ha involucrado en la organización y en el diseño de un ‘The Wave’ que comenzó a gestarse incluso antes y durante la edición de 2025.

“Durante ‘The Wave’ 2025 ya estábamos pensando en ‘The Wave’ 2026, igual que ahora ya estamos pensando en la edición de 2027. Es todo un evento vivo. Cada año van surgiendo sinergias, historias y propuestas que pueden encajar en el año que viene”, cuentan desde el equipo organizador del congreso tecnológico.

De hecho, uno de los fichajes mediáticos de esta edición, el del youtuber Jordi Wild, que clausura el evento el jueves, era una apuesta para la edición de 2025, pero no fue posible y se planteó para este año.

En ello han trabajado intensamente un grupo reducido del Departamento, contando también con miembros de Feria de Zaragoza, del IAF, y un director creativo y de contenidos.

Desde su concepción en enero de 2024, esta cita ha ido ganando en relevancia y cada vez son más quienes quieren tener su hueco en ‘The Wave’. Si en el primer año hubo quien le costaba creer en este proyecto emergente y novedoso, explican desde el Departamento, ahora son más de cien los colaboradores y patrocinadores.

Durante estas ediciones, el diseño visual ha sido clave para posicionar a ‘The Wave’ en el calendario nacional y europeo, con el objetivo de que se conciba como toda una experiencia global en cuanto los asistentes se adentren en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

“’The Wave’ es una experiencia. Queremos que no se reconozca el Palacio de Congresos, que entres en la ola. Tienes desde charlas técnicas, lúdicas, espectáculos, temas de conversaciones, networking… Queremos que acabes agotado y hayas dado todo en esa experiencia”, resumen sus organizadores.

Así, las jornadas del 14 y 15 de abril estarán centradas en el ámbito empresarial, con la participación de compañías líderes que están impulsando la transformación digital y tecnológica tanto en España como a nivel internacional.

Entre ellas destacan Amazon Web Services, Hiberus, Integra e Ibercaja, junto a otros referentes globales como Microsoft, TDG y Telefónica. Su presencia, junto a la de más de 250 ponentes confirmados, convertirá esta edición en un punto de encuentro clave para directivos, profesionales y empresas que buscan anticiparse a los desafíos del mercado y liderar el cambio.

La expectación es alta en Zaragoza y en el sector tecnológico, y ya se han superado los inscritos de la edición del 2025. Y mientras, ya se empieza a planificar ‘The Wave’ 2027.