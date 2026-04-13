Francisco Serrano renueva su mandato como presidente no ejecutivo de Ibercaja para los próximos cuatro años

Francisco Serrano Gill de Albornoz, presidente no ejecutivo de Ibercaja, ha renovado su mandato al frente del máximo órgano de gobierno de la entidad financiera aragonesa.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Ibercaja ha acordado por unanimidad, con el preceptivo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y a propuesta del Consejo de Administración, la renovación de su mandato como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero externo dominical, y por plazo de cuatro años.

Abogado del Estado en excedencia y con una larga trayectoria directiva previa en Ibercaja, Francisco Serrano fue nombrado presidente del banco en marzo de 2022.

El modelo de gobierno corporativo de Ibercaja, con una Presidencia no ejecutiva, sigue los estándares y recomendaciones más exigentes emitidos por los órganos reguladores y supervisores del sector financiero.

A lo largo de estos cuatro años, el presidente de Ibercaja ha impulsado la renovación del máximo órgano de gobierno de la entidad, favoreciendo la diversidad de perfiles profesionales, de edad y de género de los miembros que forman parte del Consejo de Administración.

Asimismo, Francisco Serrano ha llevado a cabo una activa representación institucional ante diferentes grupos de interés. Y, además, durante su Presidencia se ha aprobado y desplegado el Plan Estratégico “Ahora Ibercaja 2026” que, bajo el liderazgo ejecutivo del Consejero Delegado, Víctor Iglesias, finalizará en diciembre de este año.

Actualmente, Francisco Serrano preside también la Comisión Delegada y la Comisión de Estrategia de Ibercaja, cargos que igualmente mantendrá durante los próximos cuatro años. Es consejero de Ceca, miembro de los Patronatos de la Fundación Basilio Paraíso y de la Fundación Santa María de Albarracín, así como ponente habitual en diferentes foros jurídicos y empresariales.