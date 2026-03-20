El centro de datos de Vantage en Villanueva de Gállego comenzará a funcionar sin energía renovable

La compañía Vantage sigue dando pasos para instalar su centro de datos en Villanueva de Gállego, en el entorno de Zaragoza. Con una inversión de 3.200 millones y de la mano de socios aragoneses, la empresa Desarrollos Ecoindustriales de La Cartuja, el gigante norteamericano quiere acelerar la tramitación para poner en marcha cuando antes la primera fase.

Este será el segundo campus que se instale en Villanueva de Gállego después del planteado por Amazon Web Services. Se ubicará, no obstante, al sur del municipio, enfrente del polígono San Miguel y en las proximidades de la Universidad San Jorge.

En concreto, ocupará un terreno de unas 48 hectáreas junto a la autovía A-23, que será necesario urbanizar, tal y como consta en la documentación inicial presentada ante el Inaga y que acaba de salir a información pública.

Está previsto que el proyecto se divida en varias fases. La primera servirá para urbanizar todo el terreno, que correrá a cargo del socio aragonés, en el que participan, entre otros, el presidente del Casademont Zaragoza, Reynaldo Benito.

Una vez que se lleve a cabo la urbanización, se procederá a la construcción de la subestación y del primero de los ocho edificios de datos en los que se dividirá el campus.

Durante el resto de fases se construirán el resto de los edificios de los centros de datos, con el objetivo de que esté plenamente en funcionamiento en una década.

Consumo de energía

Para poner en marcha esa primera fase, Vantage ya tiene concedidos 90MW y construirá una subestación eléctrica propia para transformar la energía en alta tensión.

No obstante, si bien hasta ahora todos los centros de datos afirmaban suministrarse de energía renovable, Vantage reconoce que no será posible en el lanzamiento de la primera fase, aunque confían en integrarlas en fases futuras.

La compañía, en la documentación inicial presentada al Inaga, no aporta el nivel de consumo que estima para la primera fase, lo que se deberá conocer en las siguientes fases de la tramitación administrativa.

Vantage justifica el uso de energía no renovable en la “actual congestión” de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, pero menciona el “interés adicional” de que “potencialmente” se pueda apoyar en electricidad renovable.

Durante la presentación del proyecto, los responsables de Vantage contaron que a este proyecto le acompañaría la instalación de un parque con plantas eólicas y fotovoltaicas que garantizará el suministro y almacenamiento de energía renovable. De hecho, el presidente de Vantage Data Centers, David Howson, remarcó la apuesta de la compañía por la sostenibilidad.

“En Europa tenemos un 100% de energía renovable certificada y para 2030 queremos ser climáticamente neutros. Será un parque ecoindustrial donde garantizaremos energía renovable y almacenamiento”, dijo durante la presentación del proyecto.

Sin embargo, en esta documentación inicial no aparece mención a esos parques, y dice que los centros de datos se abastecerán de “energía estándar”, y solo habla del planteamiento, a corto plazo, “posibles oportunidades de asociación con desarrolladores de energía renovable”.

El gigante norteamericano sí se compromete a descarbonizar su suministro de energía con el objetivo de lograr un 100% de energía neta cero en carbono para 2030.

El campus también requerirá infraestructuras de telecomunicaciones de alta capacidad, esenciales para su funcionamiento como centro de datos. Se prevé la conexión a redes de datos cableadas, así como la posible incorporación de servicios avanzados como estaciones de recarga para vehículos eléctricos.