Los agricultores urgen soluciones ante la escalada en el precio de los combustibles: "Es la ruina del sector"

El campo aragonés ha vuelto a tomar las calles ante la escalada de precios de carburantes y consumibles tras el estallido de la Guerra en Irán. Frente al centro de la Central Logística de Hidrocarburos en Zaragoza, los agricultores han denunciado “prácticas especulativas” en el precio de gasoil y los fertilizantes.

En concreto, aseguran que los carburantes se han disparado casi un 50%, con el gasoil agrícola pasando de 85 o 90 céntimos a 1,5 euros. Situación similar ocurre con los abonos del campo, que han crecido exponencialmente en un momento crítico de la campaña.

“El día que cayó la primera bomba ya subió los carburantes prácticamente un 20 o 25%, y esto ha ido en escalada. ¿Cómo podemos entender que con el gasoil que tenemos actualmente en nuestros depósitos, en nuestros estocajes, haya esta subida tan importante? Aquí hay un abuso que tendremos que empezar a regular”, ha reclamado el secretario general de UAGA, José María Alcubierre.

Con ello, los agricultores recuerdan que durante la pandemia fueron imprescindibles para garantizar el suministro alimenticio, mientras ahora creen que “nos están dejando a los pies de los caballos”.

“El sector primario tiene que ser estratégico. Somos los que alimentamos y, si no se incrementan nuestros precios, debemos tener esa ayuda. La Ley de la Cadena Alimentaria tiene que funcionar para poder ser rentables y para que nuestro modelo de agricultura y ganadería, que es la explotación familiar y agraria, no vaya perdiendo efectivos”, ha apuntado Alcubierre.

Además, el campo tampoco es ajeno a la crisis del comercio internacional, ya que la exportación de alfalfa a los países árabes, principales compradores, se ha paralizado.

En una línea similar, el secretario general de Asaja Aragón, Ramón Solanilla, cree que es “vergonzante” la situación que están viviendo los agricultores, cifrando en 9.000 euros de media el incremento de costes para una explotación.

“Es la ruina del sector de cereal, y si sumamos el incremento de costes, muchas explotaciones van a acabar el año con números rojos. Hay que tomar medidas urgentes. Una reducción del IVA del 10% es insuficiente. La mayor parte del coste de carburantes son impuestos. Deben bajar todos”, ha exigido Solanilla.