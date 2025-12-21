Últimos días para gastar 2,1 millones del Volveremos en comercios de Zaragoza: "El saldo caduca el 31 de diciembre"

En uno de los momentos del año con mayores cifras de ventas como es la Navidad, el programa Volveremos adquiere un gran protagonismo en Zaragoza.

No solo en la capital aragonesa, también en todos los municipios, otros 61, es posible gastar saldo autonómico generado en cualquiera de ellos, durante estos días navideños.

A día de hoy, quedan pendientes de consumir alrededor de 2.100.000 euros, correspondientes a un millón municipal y 1,1 millones autonómicos.

Hasta el momento, más de 107.000 usuarios de la ciudad se han beneficiado de la campaña de 2025 y al realizar sus compras en 2.220 comercios que han tenido participación en Volveremos en Zaragoza.

Apenas a unos días de que concluya la campaña 2025, el próximo 31 de diciembre, cabe recordar que todo el saldo que no se haya utilizado hasta ese día, desaparece de los monederos de los usuarios y, por lo tanto, no se puede utilizar.

Por eso, el Ayuntamiento de Zaragoza recuerda esta circunstancia para que se pueda aprovechar esas cuantías que todavía no se han gastado y que permanecen en las apps.

Como recordatorio de la operativa de este programa, las compras que se realizan permiten pagar hasta el 50% del cricket con el saldo disponible, tanto el municipal, el autonómico y el que se generó en la campaña privada de ACOMZA.

Es también necesario explicar, ante las dos semanas en las que se producirá una considerable movilidad interna en la Comunidad Autónoma, que el saldo del Gobierno de Aragón se puede utilizar en los comercios de los 67 municipios que están adheridos a Volveremos, con la excepción de los establecimientos de servicios.

A día de hoy, esta iniciativa ha superado hace unas semanas el récord de facturación en los negocios de la ciudad.