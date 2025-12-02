Confirmado por el Gobierno: las pensiones en Aragón subirán 40 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2026

El año nuevo está a la vuelta de la esquina, y mientras unos miran dónde pasar la Nochevieja, otros se preguntan por su economía en el próximo año.

Un tema que preocupa cada año son las pensiones. Según avanzó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado viernes, los precios en noviembre han subido un 3% anual. "Una cifra que apunta a una leve moderación de la inflación, dado que es una décima inferior a octubre", apuntan desde Invertia.

Esta cifra permite pronosticar cuánto aumentarán las pensiones en 2026. Estas prestaciones subirán un 2,7%, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para un pensionista medio en España, esta subida puede traducirse en unos euros de más al mes, en torno a 40 euros mensuales para la pensión media nacional, según estimaciones publicadas. El propósito es preservar poder adquisitivo; es decir, evitar que los mayores pierdan capacidad de compra por la inflación.

Los datos oficiales muestran que Aragón cuenta con más de 316.000 pensiones contributivas en vigor (estadística territorial publicada por la Comunidad), y la pensión media contributiva está en torno a 1.380 - 1.390 euros mensuales, según las últimas cifras publicadas por la Seguridad Social. Esto sitúa a Aragón por encima de la media nacional en términos de cuantía media.

Con la revalorización del 2,7%, una pensión media aragonesa subirá alrededor de unos 440 - 460 euros al año. La ganancia exacta dependerá de la cuantía que perciba cada uno; las pensiones más altas reciben más euros y las más bajas, menos.

A partir del 1 de enero de 2026 se aplicará esta revalorización de las pensiones. Y los pensionistas, ¿cuándo la cobrarán? Las pensiones, al igual que las nóminas de los trabajadores, se cobran a mes vencido.

Por lo tanto, debería ser a partir del mes de febrero. No obstante, las entidades financieras suelen adelantar el pago unos cuantos días, por lo que es posible que a partir del 25 de enero, dependiendo de la entidad, ya disfruten de la subida correspondiente.

Por último recordar que desde la reforma de las pensiones de 2021, su revalorización se calcula tomando como referencia el IPC medio interanual entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso.