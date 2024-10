El sector tecnológico celebra su día grande en plena vorágine de expansión de centros de datos y con el reto de crear talento

Las empresas tecnológicas de Aragón han celebrado este martes su tradicional gala anual en uno de los momentos más importantes para el sector. Apenas horas después de confirmarse la llegada de otro gran campus de centros de datos, el clúster Tecnara ha reunido al tejido empresarial en un “momento de alegría” y de “oportunidad” para toda la Comunidad, con el reto de crear un “ecosistema” idílico para el desarrollo de estos proyectos.

Así lo ha valorado el presidente de Tecnara, Félix Gil, minutos antes de iniciarse el evento Vive Tecnara en el que han analizado el futuro de la tecnología, han entregado sus galardones académicos y también han reconocido al gerente del organismo, Manuel Pérez Alconchel, por su trayectoria profesional.

Con este contexto, Gil no tiene dudas de que Aragón sabrá “aprovechar esta oportunidad” y “liderar” los cambios que se están produciendo en la tecnología y la economía. “Debemos ser capaces de, con el trabajo de todos, llegar a ese sueño de crear un gran hub tecnológico relevante en el sur de Europa”, ha apuntado.

En este sentido, uno de los grandes retos que se avecinan es “cualificar” a los trabajadores y “crear mucho talento” y abordar toda la demanda de empleo cualificado que van a requerir los centros de datos. “Es muy importante hablar entre todos, porque tenemos que encontrar soluciones distintas y creativas a lo que estamos haciendo para poder abordar este objetivo”, ha señalado el presidente de Tecnara.

Para conseguirlo, toda la Comunidad se está implicando, desde sus diferentes ámbitos de actuación, para situarse como uno de los grandes referentes de la economía del siglo XXI. La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha valorado el “crecimiento exponencial” del sector tecnológico en los últimos meses, con la llegada de “inversiones milmillonarias” y “la presencia cada vez mayor de empresas aragonesas” en proyectos internacionales.

Con ese objetivo nació el congreso The Wave, que ya tiene fechas para su segunda edición, los días 19, 20 y 21 de marzo, en los que buscará que surjan sinergias y “proyectos tangibles” que beneficien a la Comunidad. “Aragón no podía permitirse que el mundo no conociera el hub tecnológico que estamos construyendo”, ha recalcado, porque “en el corazón de la península ibérica se encuentra un territorio que cuenta con el propósito de situarse a la vanguardia”.