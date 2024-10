Pepe Álvarez (UGT) da por "acabada" la negociación de la jornada laboral: "Se va a hacer, guste o no a la CEOE"

Gobierno, empresarios y sindicatos están citados este martes a una nueva reunión de la mesa negociadora de la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a presentar una “última oferta” a la patronal con ayudas directas a los sectores más afectados por esta medida. No obstante, en caso de no llegar a un consenso, el Ejecutivo seguirá adelante con la reducción de jornada a 37,5 horas semanales en 2025.

En cualquier caso, a 24 horas de este encuentro, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dado por “acabada” cualquier negociación a tres bandas para reducir la jornada. “La CEOE tiene la oportunidad, como nosotros, en la reunión de mañana de ir cerrando el acuerdo. Si va con un no, quiere decir que es un no”, ha advertido, minutos antes de participar en una asamblea con delegados sindicales en Zaragoza.

Por ello, Álvarez quiere que, haya o no acuerdo con CEOE, el Gobierno apruebe de inmediato la reducción de jornada, dados los plazos de tramitación en el Congreso de los Diputados, que retrasarían, al menos, hasta seis meses la entrada en vigor. “Pido a la CEOE que no juegue a la política, que igual es la ruleta rusa, igual piensa que va a ganar, pero va a perder sí o sí. la reducción de jornada en España se va a hacer, les guste o no les guste”, ha señalado.

Alberto Paredes Europa Press [Trabajo ofrece ayudas directas a las empresas para que la CEOE acepte la reducción de la jornada laboral]

En este sentido, el líder de UGT cree que la política no podrá “continuar rechazando” la reducción de jornada para evitar que el debate se alargue en el tiempo. “Creo que los partidos no querrán ir a las elecciones del 2027 con este tema abierto. Igual hay algún ciudadano al que le pesa qué han hecho con la reducción del tiempo de trabajo. Para nosotros, es prioritario”, ha apuntado Álvarez.

Como ejemplo, el secretario general de UGT ha tildado de “escándalo” lo que ocurre en el sector de la hostelería, por lo que, además de aprobar la reducción de jornada, exige que haya mecanismos de control. “No se puede permitir este nivel de explotación indigna que hay en este sector. El presidente del gremio, aragonés por más señas, dijo en Madrid que en la hostelería 12 horas es media jornada. Pues que la trabaje él. Los trabajadores de la hostelería van a cumplir horarios, van a trabajar las jornadas que tienen que trabajar y no estas jornadas insoportables que estamos viviendo”, ha advertido.

Contrato relevo para el transporte

Álvarez ha acudido a Zaragoza en el primer día de huelga en el sector del transporte, que ha iniciado movilizaciones para exigir la aplicación de contratos relevo en los convenios y favorecer el relevo generacional. “No hay ningún país en la Unión Europea que los conductores tengan que arrastrar su vida laboral hasta los 67 años como ocurre en nuestro país”, ha afirmado.

De hecho, considera que este relevo es clave para favorecer la seguridad en las carreteras. “Es absolutamente imposible que una persona que ha empezado a conducir un autobús o un camión a los 20, 25 o 30 años, cuando llegue la edad de jubilación, a los 67 esté en condiciones de continuar conduciendo un autobús o un camión”, ha añadido Álvarez, que espera que el Gobierno también imponga por ley este coeficiente de reducción.