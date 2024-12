Víctor Fernández pone su cargo sobre la mesa de Jorge Mas: “Yo me aparto”

Bomba en el Real Zaragoza. Víctor Fernández ha puesto su cargo a disposición del presidente Jorge Mas, que ha presenciado en el palco la trágica derrota del Real Zaragoza ante el Oviedo, dejando escapar un partido que tenía en la mano en el descanso.

En la rueda de prensa tras el partido, Víctor ha sido claro. “Yo soy el primero que se pone por delante. Soy zaragocista y sufro con el Real Zaragoza. No soy lo suficientemente bueno para corregir esta situación. Le diré al presidente que me aparto a un lado. Si me dicen buenas noches, gracias y adiós. Lo he intentado todo. No encuentro la solución”, ha señalado ante los medios de comunicación.

Un mensaje que ha reiterado en varias ocasiones en apenas unos minutos de rueda de prensa. “He intentado buscar lo mejor al equipo. Hemos hecho el mejor primer tiempo de la temporada. No seré ningún estorbo. Son muchos años, sé cómo es este mundo. Acepto la crítica de los resultados. Esto es indefendible. Estoy cansado de ser un escudo”, ha sostenido ante los medios.

Por si quedaban dudas, lo ha vuelto a insistir. “Mañana lo voy a comentar. Yo me aparto. Ojalá haya otras soluciones en el campo. Esto es insoportable. Lo tengo claro. Lo digo por amor al club”, ha afirmado.

Incluso, ha llegado a decir que el club debería tomar “medidas urgentes” para revertir una crisis que se alarga durante 7 partidos, en los que ha sumado apenas 4 puntos. “Es insostenible. Mi experiencia como entrenador me da autoridad para manifestar esto. Sufrí mucho el año pasado. La dinámica era terrible. El club debe tomar medidas urgentes y afrontar el mercado con posibilidades, y rezar a la Virgen del Pilar para que no haya tantos percances”, ha añadido.

Asi, ha cerrado la rueda de prensa volviendo a exponer su reflexión. “No es una cuestión de fuerza o energía. No he sido un entrenador estático. He buscado soluciones. Lo hemos trabajado, hemos preparado el partido. Será que el entrenador no es tan bueno como creemos. Es inaceptable que la afición aguante esto”, ha reiterado.