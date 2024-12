Riazor vuelve a cantar contra La Romareda y Aragón en su duelo con el Real Zaragoza: el cántico sigue sumando denuncias

Que la violencia o los insultos no deberían formar parte del fútbol es algo en lo que gran parte de los aficionados de equipos españoles están de acuerdo. Sin embargo, esa situación en la que no tienen cabida, todavía no es una realidad, pues en los campos sigue siendo habitual escuchar cánticos ofensivos hacia jugadores, rivales o ciudades por parte de algunos grupos.

A finales de septiembre, tras los hechos ocurridos en el derbi Atlético de Madrid - Real Madrid en el Metropolitano, se volvió a poner sobre la mesa el tema de los cánticos violentos en el fútbol y sus consecuentes sanciones. Entonces, con la denuncia del periodista de El Partidazo de Cope, Paco González, por los cánticos contra el Real Zaragoza, Aragón y la Virgen del Pilar, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN recogió las ocasiones en las que este cántico había sido denunciado por LaLiga en los últimos dos años, siendo casi 30.

Desde entonces, se han seguido produciendo estos actos y LaLiga los ha denunciado en las notas informativas posteriores de cada jornada. Prácticamente semana tras semana se han notificado los cánticos ya sea en El Sadar, el Reale Arena o Riazor.

La última notificada fue este 26 de noviembre, tras la decimocuarta jornada de la temporada en el partido entre el Osasuna y el Villarreal en El Sadar. Según explica la entidad, en el minuto 45 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada Sur Baja y situados tras unas pancartas con los lemas "Lizarra", "Osasuna" y "Gradería Sur” entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, unos 20 segundos el cántico "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y policía; que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría; una explosión de Goma-2 y que le den por culo a Aragón. El Osasuna, que se la goza, viendo quemarse a esa puta Zaragoza".

Sin embargo, en la nota informativa del organismo de fútbol español del pasado 22 de octubre se denuncia el mismo cántico por parte de aficionados del Deportivo de La Coruña en un partido ante el Eldense. En el minuto 71 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en Fondo Marathon Inferior, tras una pancarta con el texto "Nenos Descamisados" entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 2 minutos el cántico "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! [...] Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza", describe LaLiga.

Así pues, el pasado sábado 7 de diciembre se enfrentaban el Deportivo de La Coruña y el Real Zaragoza en A Coruña. El partido fue declarado de alto riesgo por la rivalidad entre los ultras de ambos equipos. En el Abanca Riazor, tal y como aseguran varios aficionados que asistieron al encuentro como visitantes, volvió a escucharse este cántico varias veces, así como insultos a la Virgen del Pilar.

No obstante, La Liga Nacional de Fútbol Profesional todavía no ha publicado el escrito semanal donde se recogen estos cánticos e incidencias que incitan a la violencia o tienen un contenido insultante.