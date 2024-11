Zaragoza enloquece con los nuevos cromos de Segunda División: "He vuelto a mi infancia"

Este martes muchos zaragocistas se han levantado con más alegría de la habitual, y quizás, con el sentimiento de volver al patio del colegio. Este 19 de noviembre comenzaban a venderse los cromos de Panini de Segunda División en diferentes puntos de venta de toda España y la espera que muchos habían demostrado desde la noticia se ha plasmado en los quioscos y tiendas.

La Segunda División 2024/25 se ha categorizado como la mejor que se recuerda, con equipos históricos con mucha masa social, futbolistas de renombre y una larga lista de clubes luchando por el ascenso a la élite. Así pues, sabiendo del interés que esta despierta, por primera vez Panini ha lanzado una colección de cromos de LaLiga Hypermotion.

La serie consta de un total de 528 cromos con los 22 clubs de la categoría como protagonistas. En cada equipo aparecen los 19 jugadores más habituales, así como el escudo y el cromo con la formación.

En Zaragoza la locura ha sido máxima para hacerse con un álbum y varios sobres, deseando que les tocasen sus futbolistas favoritos del Real Zaragoza. La sensación y los nervios de abrir cada paquete es difícil de explicar y la emoción ha inundado las calles y hogares maños.

Mucha demanda

No obstante, no ha sido fácil encontrarlos, pues todavía no están disponibles en todos los establecimientos, aunque en los quioscos de barrio han llegado antes. Así pues, en una tienda del Actur, las dependientas manifestaban que ha sido una locura, ya que desde las 9.00 que han abierto los jóvenes han bajado uno tras otro.

De tal manera, a mediodía ya no les quedaban álbumes y han tenido que avisar para que lleguen más este miércoles porque la gente los reclama. “Teniendo un equipo como el Real Zaragoza aquí es muy bueno y muy bonito que lleguen”, exclamaba una.

Álbum de Segunda División.

Esto demuestra que los aficionados del Real Zaragoza esperaban con ganas el día y que se han volcado. De hecho, la comunidad zaragocista en Twitter se ha revolucionado con la aparición de estos, siendo muchos los usuarios que han subido fotos de sus álbumes y cromos o han comentado qué jugadores habían recibido. “He vuelto a mi infancia”, “tengo 10 años de nuevo”, “después de 11 años esperaba este momento” “soy feliz con esto” son algunos de los mensajes que se han podido leer en la red social.

El delirio, sin duda, ha sido colectivo en todas las aficiones de la segunda categoría del fútbol español y muchos resaltaban que iban a triunfar mucho más estos que los de la propia Primera División.

🥹 El momento ha llegado.



🚨 ¡Ya tenemos aquí la PRIMERA COLECCIÓN de @LaLiga2! #PaniniLALIGAHYPERMOTION



🔥 Una categoría con clubes históricos, llena de talento y TENSIÓN.



📢 Disponible en puntos de venta habituales y en nuestra tienda online ➡️ https://t.co/9tlqMq7wrA pic.twitter.com/mzOuzKLwEp — Panini Cromos (@paninicromos) November 19, 2024

Eso sí, la salida a la luz de estos cromos no se ha librado de la polémica. Esta se debe a que en la selección de jugadores del Real Zaragoza no se ha incluido a Cristian Álvarez, primer capitán del equipo y símbolo del zaragocismo durante esta etapa en Segunda División.

La presentación oficial de la colección será este miércoles, donde habrá representantes de los clubes de Segunda. Pero, antes de ello, los chicos y chicas ya comienzan a cambiar jugadores, como se había hecho toda la vida. Cada sobre cuesta 1 euro y lleva ocho cromos. Por su parte, el álbum cuesta cuatro con varios sobres.

Desde Panini informan de que se pueden encontrar en los puntos de venta habituales, ya sean tiendas de barrio o cadenas como Fnac (donde llegan el jueves). También en Zaragoza los tendrán en Martín Martín y El Rincón.