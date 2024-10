Un sueño eterno para el Ontiñena: "Va a ser una fiesta brutal para toda la afición, el pueblo y el club"

Este jueves fue un día diferente en la vida de Hugo Lax, presidente del Ontiñena CF. Mientras estaba sentado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol presenciando el sorteo de la Copa del Rey, se preguntaba qué hacía allí. Él, nacido y criado en una localidad oscense de 500 habitantes, y cuya rutina es estar en su granja y cuidar a sus animales.

Así es el fútbol, que de un día para otro te rompe los esquemas, más allá de la pelota. Sin duda, lo que está viviendo Ontiñena durante esta semana es una muestra de ello. Un sueño del que no quieren despertar, y del que todavía queda mucho por disfrutar.

Todo comenzó el pasado miércoles, cuando el club y 200 vecinos del pueblo se desplazaron hasta Elizondo para medirse al Baztán en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. El ganador encontraría el premio gordo, medirse a un equipo de Primera División. No fue fácil conseguirlo, pero el Ontiñena lo logró para escribir su nombre en los libros de historia.

"Lo vivimos con mucha intensidad. Fuimos ahí con mucha ilusión. El partido fue muy intenso, de muchos nervios, porque nos quedamos en el minuto 50 con uno menos", relataba Hugo Lax.

"Al final todo fue alegría, abrazos, gritos. Fue un sueño, un sueño continuo", exponía el presidente sin poder esconder su felicidad en sus palabras.

Conseguir una hazaña como esta es algo indescriptible para una localidad de 519 habitantes, para un club de Regional Preferente, con pocos años de vida. "Es un orgullo y una satisfacción que un municipio tan pequeño y tan humilde haya conseguido esta gesta tan histórica".

El Ontiñena celebra la clasificación para la Copa del Rey. Marcador Aragonés

De hecho, Hugo Lax admite no haber asimilado todavía lo que su equipo ha conseguido. Partido, celebración, sorteo, preparación del partido… Todo está pasando muy rápido y el presidente considera que será cuando acabe todo cuando será realmente consciente.

Hasta entonces, el oscense tiene caro que "aún quedan cosas bonitas por venir, queda disputar un partido contra un Primera". Concretamente, ante la UD Las Palmas. Así lo quiso el sorteo de la Copa del Rey celebrado este jueves con 110 equipos en los bombos.

Lax manifiesta que no tenían ninguna preferencia a la hora de escoger rival. La única prioridad era estar en el bombo, y se consiguió. "Cuando te ves allí y te nombran en el sorteo se te pone la piel de gallina. Una vez que sale tu bola, se te ponen los pelos de punta, el equipo rival ya te da igual".

Además, el presidente admite haber contactado ya con Las Palmas y cuenta que todo está yendo muy bien y son "muy majos".

Reunión de los jugadores y cuerpo técnico del equipo. Ontiñena CF

La cita

Ahora el trabajo se centra en conocer el lugar en el que se disputará el duelo. La opción principal es hacerlo en el Isidro Calderón de Monzón, pero, según explica Hugo Lax, es algo que tiene que decidir la RFEF y también depende la comodidad de Las Palmas o las televisiones. Lo que sí asegura es que desean jugar en la zona.

Lo futbolístico apenas entra en la conversación, es lo de menos. "Los jugadores saldrán al 100%, se van a partir la cara por el club", declara el presidente, aunque sabe que la diferencia de categorías, seis, es muy grande.

Sin duda, ese día (todavía por concretar) reinará el ambiente festivo. "Va a ser una fiesta brutal para toda la afición, el pueblo y el club", admite.

El compromiso será la última semana de octubre, y la localidad ya descuenta los días para ello. No hace falta reflexionar en exceso para imaginarse cómo lo estarán viviendo los vecinos: "Totalmente ilusionados, volcados. Como me pasa a mí, creo que aún no han asimilado todo. Es un logro que no se puede explicar con palabras".

Por último, confiesa que todo el pueblo se ha interesado por su experiencia en Madrid, en el sorteo, por el campo de juego, e incluso los niños le gritan desde las vallas del colegio. "Es un hito histórico", finalizaba.