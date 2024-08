Sergi Enrich reconoce que sus últimas semanas en Zaragoza "fueron complicadas" y que hubo cosas que no le gustaron

El pasado jueves el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca anunciaron el acuerdo para la cesión durante un año del delantero menorquín Sergi Enrich. Una operación en la que ambos clubes salían ganando y cubrían una de sus necesidades en su planificación deportiva.

Este martes ha tenido lugar la presentación del futbolista como nuevo jugador azulgrana. En la rueda de prensa, Enrich se ha mostrado con ganas e ilusión de ser importante y ha repetido su deseo de "seguir disfrutando del fútbol". De hecho, este motivo fue uno de los que le llevó a fichar por el Huesca, ya que confiesa que se encuentra "muy bien físicamente".

"Creo que el año pasado tuve pocas oportunidades, creo que merecía alguna más, al final pude terminar bien, pero tenía claro que quería ser importante, era una prioridad", explicaba Sergi Enrich aludiendo a su temporada en el Real Zaragoza. Cabe recordar que el atacante, titular en tres duelos y con cerca de 700 minutos, anotó su primer tanto en la jornada 40, volviendo a ver portería en la 41.

No han sido las únicas palabras que Sergi Enrich ha tenido para el club de la capital. Cuando le preguntaban sobre cómo se cuajó su fichaje por el Huesca, el de Menorca hablaba claro: "Vosotros sabéis más lo que se filtró en prensa, que Víctor no contaba conmigo. Yo dejé claro que mi prioridad era hacerlo bien, hacer una buena pretemporada, seguir a lo mío y así fue. Seguí entrenando bien, ayudando a mis compañeros. Tuve minutos y fui a Murcia al stage".

El jugador continuaba manifestando su sentir antes de abandonar el Real Zaragoza: "Las últimas semanas para mí fueron complicadas, hubo cosas que no me gustaron. Después salió la posibilidad de venir aquí y no me lo pensé ni un minuto".

En el presente, con la cabeza en la S.D. Huesca, Enrich se encuentra feliz y quiere demostrar que todavía está "vivo" y con "hambre de hacerlo bien", a pesar de sus 34 años.

"El club me ha tratado muy bien, los compañeros también, hay un vestuario muy sano, se ve que somos una piña, todos vamos a ir a una y eso debe ser la clave", sumaba el jugador, que ya debutó el pasado domingo en la victoria ante el Elche.

Cifras goleadoras

En cuanto al número de goles para esta campaña, Sergi Enrich no quiere poner una cifra, pues para él "mirar individualidades no sirve de nada". Así pues, únicamente reconocía que llegaba para "aportar lo máximo" e intentar "marcar el máximo número de goles".

No obstante, aunque no quiere presión, el Huesca confía en este como hombre goleador.