El plan terrorífico que llega a Zaragoza este mes de diciembre: 90 minutos de misterio y cócteles

¿Quieres vivir una escalofriante experiencia de coctelería inmersiva? El 5 de diciembre y el 16 de enero llega a Zaragoza El Speakeasy de Edgar Allan Poe

Se trata de una velada inolvidable de suspenso, bebidas premium y narración gótica en donde durante 90 minutos viajas por la literatura oscura, maridado perfectamente con cuatro exquisitos cócteles de autor.

A lo largo de esta terrorífica aventura los Historiadores de Poe relatarán cuatro de sus historias más famosas convirtiendo el Hotel Zaragoza Vincci Zentro en una atmósfera gótica.

Mientras los asistentes disfrutan de un menú de degustación curado de 4 deliciosos cócteles temáticos, combinados perfectamente con cada relato.

Este tipo de planes son poco habituales en la capital aragonesa, aunque hay actividades similares como los que organiza El Caldero Mágico, un bar que une la coctelería con el mundo de Harry Potter.

4 Relatos, 4 Cócteles

Expertos en coctelería e historiadores teatrales transportarán a los asistentes directamente a las mentes detrás de cuatro de las historias más queridas de Poe mientras disfrutan de 4 cócteles relacionados con cada relato:

Relato 1: El corazón delator – Maridado con el Pale Blue Eye

Relato 2: El gato negro – Maridado con The Cat’s Meow

Relato 3: El cuervo – Maridado con el Nevermore

Relato 4: La máscara de la muerte roja – Maridado con el Cocktail of the Red Death

Un plan diferente

Adéntrate en el mundo de Edgar Allan Poe y mira cómo sus obras más célebres saltan del papel al escenario a un precio muy asequible, desde los 31€ hasta los 42€.

Si te gusta el misterio y los cócteles no te quedes sin plazas y apúntate el 5 de diciembre y el 16 de enero en el calendario para vivir una de las experiencias más terroríficas de la capital aragonesa durante una hora y media.

Las plazas se asignarán de acuerdo al orden de llegada de los asistentes.

¡Una oportunidad de dar vida a los cuentos de Poe, sorbo a sorbo!