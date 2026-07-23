Ballesol Puerta del Carmen reúne en una emotiva exposición más de 100 fotos de abuelos, nietos y bisnietos

Más de 50 familias participarán en la exposición fotográfica "De generación en generación" en la residencia de mayores Ballesol Puerta del Carmen, en Zaragoza. Una muestra que reúne más de 100 imágenes protagonizadas por abuelos, nietos y bisnietos y que podrá visitarse a partir del 27 de julio.

La iniciativa rinde homenaje a las personas mayores y pone en valor el legado familiar a través de una narrativa visual y emocional que une pasado, presente y futuro. Las fotografías reflejan momentos cotidianos cargados de significado y simbolizan la estrecha relación entre arte, memoria y fotografía.

Más allá de su carácter expositivo, el proyecto tiene un importante componente terapéutico. Psicólogos, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos y trabajadores sociales de Ballesol Puerta del Carmen exploran los beneficios que la fotografía intergeneracional y la relación cercana con nietos y bisnietos tienen sobre el bienestar de las personas mayores.

Según explican, este contacto contribuye a reducir síntomas de depresión y aislamiento, facilita la evocación de recuerdos y estimula procesos cognitivos como la memoria, el lenguaje, la atención y las funciones ejecutivas.

Los residentes de Ballesol Puerta del Carmen y sus familiares son los protagonistas de la exposición. Ballesol.

"La evocación voluntaria de recuerdos a través de una representación visual proporciona también una manera de revivir un acontecimiento, de vencer el tiempo y el olvido sin perder identidad.

Así mejoran su autoestima, su protagonismo y el reconocimiento que merecen en esta sociedad", destaca Cristina Benedé Salinas, terapeuta ocupacional de Ballesol Puerta del Carmen.

La exposición también pretende visibilizar el papel de las relaciones familiares como herramienta para combatir la soledad emocional y social.

El equipo de Psicología y Terapia Ocupacional del centro subraya que está demostrado que el contacto con nietos y bisnietos favorece la conversación, la transmisión de historias familiares, valores y experiencias, al tiempo que fortalece el sentimiento de utilidad y la autoestima de las personas mayores.

Uno de los participantes en la muestra junto al cartel de la exposición. Ballesol.

Como complemento a esta iniciativa-homenaje, el 27 de julio se celebrará una actuación de Magia Terapéutica dirigida a abuelos y nietos, protagonizada por los magos Kik Bíler, Mares y Aletheia.

Una terapia que es capaz de “activar los mecanismos de participación, pensamiento o atención como procesos cognoscitivos para la mejora de la memoria, el lenguaje o funciones ejecutivas como el razonamiento o la toma de decisiones”, según explican los profesionales de Ballesol Puerta del Carmen, que también cuenta con un complejo de suites para personas mayores con apoyo profesional, diseñado para ofrecer independencia, bienestar y tranquilidad.

Fotografías con historia

En “De generación en generación” cada imagen de la exposición encierra una historia personal.

Entre ellas se encuentra la de D.ª Mercedes Rodes y su bisnieta. "Solo nos separan 96 años", comenta con orgullo y una sonrisa. Casi un siglo de vida en el que caben muchas historias que Mercedes comparte con su bisnieta cada vez que la visita en Ballesol Puerta del Carmen.

Abuelos, nietos y bisnietos se reúnen en "De generación en generación" Ballesol.

"Compartimos gestos con las manos, risas y miradas sin pestañear", explica. Para Mercedes, esos encuentros le permiten "sentirse parte activa de la vida familiar, teniendo un propósito de aprendizaje con ella, que seguro mejora mi bienestar emocional".

También D. Javier Otal protagoniza una de las fotografías junto a sus dos nietos. Detrás de esa imagen se esconden muchas conversaciones sobre fútbol, series de televisión y, sobre todo, educación.

Compartir historias y anécdotas con sus nietos, asegura, no tiene precio, y aprovecha muchas tardes y fines de semana para transmitirles “educación y aprendizaje”.

Compromiso Ballesol

Ballesol -residencias de mayores y apartamentos tutelados para mayores Suites Senior- es una de las compañías líderes en España en la atención a personas mayores y dependientes.

Con más de 45 años de experiencia en el sector, gestiona 55 residencias además de un complejo de apartamentos asistidos con servicios. Desde el inicio de su actividad en 1980, se dedica en exclusiva a la prestación de servicios residenciales y asistenciales para personas mayores.

Fiel a su compromiso con la calidad asistencial, Ballesol basa su modelo de atención en un trato directo, personalizado e innovador. Un sistema en el que crean un vínculo de cercanía y confianza con cada residente y sus familias, ofreciendo servicios de salud y bienestar enfocados a proporcionar la mejor calidad de vida.