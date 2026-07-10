Ángel (81), el abuelo que lleva desde las 8.00 haciendo fila para el concierto de Aitana: "He venido por mi nieta, es muy fan"

Ángel junto a su nieta y su mujer en la fila para el concierto de Aitana. E.E Zaragoza

Ángel Aragón (81 años), zaragozano de "toda la vida", se ha levantado a primera hora de la mañana para hacer realidad el sueño de su nieta Carlota. "Ella es muy fan de Aitana, he venido a hacer fila al Príncipe Felipe para el concierto de esta noche por ella", explica.

Cuenta que se ha despertado "a las 6.00" y que su mujer, Antonia, le ha preguntado qué "a dónde iba a estas horas". "¡A hacer el tonto!", dice haber respondido Ángel, entre risas.

"He venido para guardarle el sitio a mi nieta, sobre las 9.00 ya habré llegado", detalla el hombre. Unas declaraciones que han sorprendido a su mujer. "¡A las nueve menos cuarto! ¿De qué vas? A las ocho y cuarto ya estaba aquí", ha exclamado su mujer, que ha confirmado que Ángel ha sido el primero en la fila.

Casi dos horas después, han aparecido por la zona Carlota y Antonia para hacerle el relevo a Ángel. "Él ha guardado el sitio y yo mientras le he preparado algo de comer y he ido a buscarla para venir aquí juntas", explica la abuela.

Carlota lleva la bolsa en la mano y enseña todo el 'kit de supervivencia' que le ha preparado su abuela para pasar las largas horas de espera. "Me ha puesto unas almendras garrapiñadas, un bocadillo y fruta. También llevamos agua y un paraguas para taparnos del sol", señala la joven de 13 años.

Aunque sus abuelos la acompañarán durante las primeras horas, Carlota confirma que para el concierto no serán ellos los que entren con ella, sino su madre. "Vendrá en un rato para hacer fila conmigo también", añade.

"Ella es muy fan, siempre pone las canciones. Yo para chincharla le digo que Aitana canta muy mal, ¡se pega unos berrinches!", cuenta Ángel, riendo.

Ángela, Lorena y Lucia que llevan "desde las 9.00" haciendo fila a las puertas del pabellón. E.E Zaragoza

Las siguientes en llegar a la fila han sido Ángela, Lorena y Lucía que llevan "desde las 9.00" haciendo fila a las puertas del pabellón. En total esperarán "unas 12 horas", aunque dicen haber venido preparadas.

"Hemos sacado todo lo de la playa. Tenemos sombrilla, nevera, sillas y cartas para jugar mientras esperamos", detalla Lorena. Todas ellas llevan camisetas y accesorios inspirados en la artista catalana.

Lucía, de hecho, sujeta un cartel que han hecho de propio para el concierto en el que hacen referencia a algunas canciones de Aitana. "Ni 24 rosas, ni 11 razones. Yo tengo 1727 motivos para amarte de más", se puede leer en la pancarta.