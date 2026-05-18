Una nueva sesión de 'Musethica' trae la música de cámara a hospitales, auditorios y centros sociales de Zaragoza

Una nueva sesión de Musethica vuelve a llenar Zaragoza de ritmo y melodías. Esta comenzó el pasado 16 de mayo y continuará durante una semana hasta el sábado 23.

En esta sesión, Musethica ofrece una decena de conciertos en centros sociales y dos en espacios públicos, además de un ensayo general abierto al público en el Centro Las Armas.

Los dos conciertos públicos tendrán lugar el jueves 21 a las 19.00 en El Túnel, Centro de Arte para Jóvenes, (entrada libre) y el sábado día 23 a las 19.00 en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza (entrada a 4 euros).

Por su parte, los conciertos sociales han comenzado este lunes 18 de mayo en el Colegio de Educación Especial ATADES- San Martín de Porres.

Continuarán este martes en CEIP Lucien Briet, el miércoles 20 en el Centro Penitenciario de Daroca y en Residencia Santo Tomás de Aquino, el jueves 21 en el Centro de Día y Ocupacional Parque Goya Kairós y en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Royo Villanova, y el viernes 22 en el Centro sociolaboral en San Pablo y el CPEPA Gómez Lafuente.

Músicos de primera categoría

El profesor que lidera la sesión es Mariano García, acompañando al joven cuarteto de saxos Osimun Quartet.

García desarrolla una intensa trayectoria como intérprete y pedagogo, reconocida internacionalmente por su compromiso con la creación contemporánea y la formación de nuevas generaciones de saxofonistas.

Además, es colaborador habitual de Musethica y combina la actividad concertística con una amplia labor docente y artística.

Cuarteto de saxofones Osimun Quartet. Cedida.

Por otro lado, fundado en 2022, Osimun Quartet es un joven cuarteto español de saxofones que entiende la música de cámara como un espacio de diálogo cercano, creativo y contemporáneo. Su trabajo combina precisión interpretativa, apertura a la experimentación y una estrecha colaboración con compositores actuales.

Pese a su reciente creación, ya han actuado en importantes salas europeas e incluso han recibido destacados reconocimientos internacionales, consolidándose como una de las formaciones emergentes más prometedoras de su generación.

Raíces europeas

Esta nueva sesión Musethica se enmarca en el proyecto europeo "1000+ Concerts: Innovating Higher Music Education through Social Inclusion", que busca transformar la educación musical superior en Europa a partir de un enfoque con compromiso social.

Cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Cultura de Europa Creativa, este programa tiene como propósito de introducir la interpretación como un componente central en la educación musical y hacer hincapié en los valores interpretativos y en la implicación del público.

Durante esta sesión se va a alcanzar el concierto número 500 del proyecto, que será en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Royo Villanova. El objetivo será llegar a los 1.000 conciertos en 4 años.