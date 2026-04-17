El dúo Florida&Hermosso presentan un adelanto de su nuevo disco “Ababoles”: está cantado en aragonés

Florida&Hermosso, el dúo aragonés conocido por su mezcla irreverente de electrónica, indie y fiesta sin complejos, estrena “Memoria y Punyal”, el primer adelanto de su nuevo disco “Ababoles”, que verá la luz el 5 de junio de 2026.

El single está disponible desde hoy mismo junto a su videoclip en todas las plataformas digitales (Spotify, Apple Music, YouTube, etc.).

Se trata de un tema que habla de memoria que duele, de heridas que no terminan de cerrarse y de una tierra brava que, pese a todo, sigue respondiendo con ritmo y con ganas de bailar.

Lo más destacado de “Memoria y Punyal” es que está cantado íntegramente en aragonés. La propuesta no mira hacia atrás desde la nostalgia, sino hacia adelante desde el deseo de compartir y hacer presente una lengua que sigue teniendo mucho que decir.

El aragonés aparece aquí como una herramienta viva, capaz de habitar la música actual, de sonar en lo cotidiano y de abrirse a nuevas formas de expresión.

Frases como “Yo soi d’ista terra, la brava y tenaz / la cara reseca d’o cierzo y d’a sal” se integran con naturalidad en un tema contemporáneo, demostrando que el aragonés no es solo herencia, sino también posibilidad, sin traducciones ni adaptaciones al castellano.

No se trata de un ejercicio folclórico ni de un capricho nostálgico. Es una decisión consciente incorporar el aragonés a los códigos culturales actuales, por sacarlo de los márgenes y situarlo en escenarios donde también merece estar.

El resultado es un contraste potente: una letra cruda y profunda sobre la memoria y el dolor, envuelta en un sonido electrónico actual que invita a moverse y a soltar lo que uno lleva dentro.

El vídeo, realizado íntegramente con IA (Grok Imagine) y editado en Final Cut, mezcla ciencia ficción y orgullo aragonés. Florida&Hermosso regresan de la misión Artemis II, pero en lugar de aterrizar en Florida, lo hacen directamente en casa: Aragón.

Comienza con un emotivo homenaje a Orly Vázquez a través del robot ORL-EE (el fan número uno del dúo, fallecido el pasado verano y enfermo de la enfermedad de Steinert).

La nave aterriza en los campos de ordio de Las Cinco Villas, sobrevuela Zaragoza, llega a los Pirineos de Huesca (con guiño a la sala El 21) y aterriza en una fortaleza futurista. Allí estalla la fiesta: la gente grita con alma “¡Ye grito y ye fuego, Memoria y Punyal!” mientras Isabel saca el puñal.

La nave continúa hacia el aeropuerto de Teruel (donde aparece el cohete Miura) y el vídeo cierra en los campos de olivos del Bajo Aragón al atardecer.

El disco completo “Ababoles” saldrá el 5 de junio de 2026, con primer concierto de presentación a mediados de junio en Zaragoza.