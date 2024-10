Programación Fiestas del Pilar de Zaragoza sábado 12 de octubre: llega el esperado día de la Ofrenda de Flores

Las Fiestas del Pilar continúan con decenas de actividades en el último fin de semana de sus días festivos. Todos se encuentran con las ganas de exprimir cada segundo del penúltimo día antes de que el domingo 13 se ponga fin con los fuegos artificiales a más de diez días de fiesta.

Sin embargo, antes de acabar, llega el día más grande para todos los zaragozanos. El sábado 12 de octubre, los trajes baturros salen a lucirse en una jornada donde las jotas y las flores protagonizan la jornada desde las 6.30 en una Ofrenda de Flores que se espera que sea de récord.

Aunque el día no solo contará con el acto más importante de las Fiestas del Pilar, sino que las actividades continúan desde primera hora. Los más madrugadores tienen cita con la Tradicional y solemne Misa de Infantes, los más pequeños siguen sus fiestas en el Parque de las Marionetas para los más pequeños y para cerrar la noche, el espectáculo Global Show en Espacio Zity.

04.30: Tradicional y solemne MISA DE INFANTES en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

05.00: ROSARIO DE LA AURORA. Salida: Parroquia de San Pablo. Recorrido: C/ San Pablo, Avda. César Augusto, Torrenueva, Plaza San Felipe, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario. A las 04.15 se celebra una misa en San Pablo.

06.30: MISA BATURRA. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa). Parroquia de San Pablo.

06.30: OFRENDA DE FLORES. Con salida desde la Plaza Aragón. Colabora: XINGLAR (FFAMA) (De 9.00 a 11.00) En el transcurso de la misma tendrá lugar el XII CONCURSO DE TRAJE ARAGONÉS y el IX CONCURSO DE FLORES, CANASTILLAS Y ARREGLOS FLORALES. Plaza del Pilar.

08.00: FERIA DEL PILAR 2024. Suelta de vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

09.35: OFRENDA FLUVIAL. Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero Club Náutico.

10.00: Entrada gratuita a los museos municipales: Museo Pablo Gargallo (Plaza de San Felipe, 3), Museo del Foro (Plaza de la Seo, 2), Museo de las Termas Públicas (C/ San Juan y San Pedro, 3), Museo del Puerto Fluvial (Plaza de San Bruno, 8) y Museo del Teatro de Caesaraugusta (C/ San Jorge, 12). De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. El acceso será gratuito hasta completar el aforo de los museos.

11.00: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

11.00: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Parque Vistabella.

11.00: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

11.00: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11.00 a 20.00. Plaza Mariano de Cavia.

11.00: ARTEFACTO: MIL TENTÁCULOS (+4 años). De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

11.30: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

11.30: ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO (PRIDES). Juegos a manta. Hasta las 13.30. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).

11.30: FERIA DEL PILAR 2024. Campeonato de España Goyesco de Recortes con Toros. Plaza de Toros de la Misericordia.

12.00: MISA PONTIFICAL en el Altar Mayor de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar. Seguidamente tendrá lugar la procesión por la Plaza del Pilar.

12.00: DANZA URBANA. MARÍA GANZARÍN presenta “Campo abierto”, MIGUEL JIMÉNEZ presenta “Être”, LOS DÍAS DE PENÉLOPE presenta “Petricor”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

12.00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS Y CABEZUDOS. ESPECTÁCULO INFANTIL “Pim pam fuera” (13.00). Parque de San Pablo.

12.00: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12.00, 13.00, 18.30, 19.30 y 20.30. C/ Moret.

13.00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT MUSICAL con JAVI HUESCAR. Parque de San Pablo.

16.00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE con FANTASMAS AMARILLOS. Parque de San Pablo.

16.00: I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16.00 y a las 19.00. Gran carpa blanca Valdespartera.

17.00: GANADORES DEL XXXVIII CERTAMEN OFICIAL BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA ARAGONESA y DEL CXXXVIII CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA. (18.30). Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

17.00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS Y CABEZUDOS. ESPECTÁCULO INFANTIL “Pim pam fuera” (18.00). Parque de San Pablo.

17.30: FERIA DEL PILAR 2024. Toros de Miura para Manuel Escribano, Esaú Fernández y Jesús Enrique Colombo. Corrida goyesca en homenaje al bicentenario de la Policía Nacional. Plaza de Toros de la Misericordia.

18.00: THIS IS MICHAEL. Funciones: 18.00 y 21.00. Teatro Principal.

18.00: EL PILAR EN SAN JOSÉ. ZOOTROPO TEATRO presenta “Cuentico contao”. Plaza Reina Sofía.

18.00: EL PILAR EN LA JOTA. TININ EL MAGO presenta “La maleta de Tinin”. Plaza Albada.

18.00: BANDAS EN LA GRANJA. ASOCIACIÓN MUSICAL BANDA LAS CANTERAS. Cúpula GeodésicaParque de la Granja, (Camino de Cabaldos, 45).

18.00: TEATRO DE CALLE. COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN (Aragón) presenta “Jukebox/ La Gramola”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

18.00: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “GIGANTES Y CABEZUDOS”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).

18.30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: AIRES DE ALBADA. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

18.30: LAS QUE GRITAN con Beatriz Carvajal, Eva Isanta, Norma Ruiz y Pepa Rus. Teatro de las Esquinas.

19.00: CLÁSICA DEL PILAR 24. CLAUDIA DAFNE SEVILLA Y JOSEP MARÍA COLOM. “Santiago de Masarnau, el piano romántico español”. Sala Galve del Auditorio de Zaragoza.

19.00: CIRCO CONTEMPORÁNEO. CÍA. MARTINI & MANZANI (Cataluña) presenta “Mice”. Parque Delicias.

19.00: RAFA MAZA ES FABIOLO. “El genoma del pavo”. Teatro de las Esquinas.

19.00: SINÓNIMO DE LUCRO. Teatro de la Estación.

19.00: AIDIEN, ALMA Y DUENDE. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

19.00: ALL YOU NEED (Beat experience). La Campana Underground (C/ Prudencio, 7).

19.30: NANCYS RUBIAS + MODELO. Estación del Norte.

19.30: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ZIRO. Parque de San Pablo.

20.00: MUESTRA DE FOLCLORE REGIONAL. Organizado por la Federación de Casas Regionales. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

20.00: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “LA REBELIÓN”. Teatro del Mercado.

20.00: B VOCAL. “eVOZlution”. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

20.00: Producciones Teatrales Luis Pardos presenta “TOZUDO HASTA EL FINAL”, despedida de los escenarios de Manolo Royo. Auditorio WTCZ, frente a la entrada principal de Gran Casa.

20.00: PILARES VALDEFIERRO. PILARES DANCE FESTIVAL by Jose AM. “Espacio Valdefierro” (C/ Campillo de Llerena, junto al Corredor Verde de Valdefierro).

20.00: CHICAGO, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo).

20.15: AGUA, LUZ Y SONIDO. “GRANDES PELÍCULAS DE PIXAR Y DREAMWORKS: Toy Story, Cars, Nemo, Inside Out, Shrek, Hormigas y muchos más”. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30: LEO BASSI, “70+”. Teatro Arbolé.

20.30: SIGILOSA BABY + Juan Leiva Dj. La Ley Seca (C/Sevilla, 2)

21.00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LOS BRINDIS. Parque de San Pablo.

21.00: LAS QUE GRITAN con Beatriz Carvajal, Eva Isanta, Norma Ruiz y Pepa Rus. Teatro de las Esquinas.

21.00: RED HOT CHILLI PICKLES (Tributo a Red Hot Chilli Peppers). Entrada libre. Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

21.00: TRIBUTO A MÁS BIRRAS. Días 11 y 12 de oc tubre. La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).

21.00: EL CAPITÁN ELEFANTE. Sala Creedence (Plaza S. Lamberto, 3).

21.00: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “GIGANTES Y CABEZUDOS”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).

21.00: RONDAS JOTERAS: CASTAÑUELAS DE ARAGÓN. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

21.00: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “GIGANTES Y CABEZUDOS”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).

21.00: RONDAS JOTERAS: CASTAÑUELAS DE ARAGÓN. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

21.00: MAIKA MAKOVSKI + ERIN MEMENTO. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

21.30: MAGIA DE SALÓN. “La Magia de un Trotamundos” de David Navares. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

22.00: ESPACIO ZITY en concierto: GLOBAL MUSIC. Recinto Ferial Valdespartera.

22.00: CIRCO DEL MIEDO. Carpa blanca Valdespartera.

22.30: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. EL ROCE DE PLATERO (Tributo a Fito y Platero) + DJ EMBID (00:00 h.). Parque de San Pablo.

23.00: RONDAS JOTERAS: CORAZÓN DE JOTA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.