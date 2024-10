De Sebastián Yatra a Manuel Turizo: los grandes conciertos de Espacio Zity en las Fiestas del Pilar 2024

'La bachata', 'Tacones Rojos', 'Los perros' 'Polaris' o 'Rosas' son solo algunos de los grandes temas que se podrán escuchar en Zaragoza en directo durante las Fiestas del Pilar. Un cartel de lujo, con grandes artistas internacionales, unidos a lo mejor de la música española, es lo que presenta Espacio Zity para que este 2024 sea inolvidable.

Con el objetivo de superar las expectativas de cursos pasados, el exitoso recinto vuelve este año a Zaragoza con grandes nombres, que prometen noches mágicas.

Tras el aperitivo del concierto gratuito de Fresquito y Mango e Isabel Aaiún en la plaza del Pilar de Zaragoza este jueves día 3, empieza la verdadera acción, y el baile, este viernes día 4 en el Espacio Zity de Valdespartera.

Artistas

Del 4 al 12 de octubre, artistas como Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Juan Magán o Steve Aoki pisarán tierras mañas para hacer disfrutar a un público masivo y variado, que, además, este año se amplía hasta las 30.000 personas. Todo esto, mejorando la seguridad de los visitantes y la comodidad de los vecinos.

Así pues, este viernes se encargará de subir el telón de la carpa principal el concierto de ‘Love the 90s’ (22.00), que atrae a los más nostálgicos de aquella época. Djs y artistas recuperarán el mejor pop y el dance de la década. Para este primer día se esperan las actuaciones de Snap!, Alice DJ, Daisy Dee (de Technotronic), Whigfield, Playahitty, Rozalla, Paco Pil, Tina Cousins o Viceversa, entre otros. Con todos ellos, la empresa espera volver “al lugar donde fuimos felices”.

El primer sábado y el día del Pregón, el 5 de octubre, Saiko y la Bresh harán vibrar la carpa del Espacio Zity. Sin duda, es uno de los días más esperados por el gran público, al menos así lo demuestran los datos, ya que las entradas para ver al cantante granadino están agotadas.

Saiko fue la primera confirmación para el festival. El cantante urbano es uno de los más populares actualmente en España y cada single que interpreta se convierte en éxito. Por ello, seguro que no hay nadie que no se sepa la letra de ‘Supernova’, ‘Polaris’, ‘Mi reina’ o ‘Badgyal’ (a partir de las 22.00).

Para terminar, a las 23.30 y hasta las 5.30, la Bresh (la sesión más popular del planeta), animará la noche.

Otro de los conciertos más internacionales es el que tendrá lugar el domingo día 6 de octubre. La ‘Bachata’, ‘El Merengue’ o ‘Vagabungo’, sonarán interpretados por el colombiano Manuel Turizo. A partir de las 21.00 será la ocasión ideal para escuchar en directo algunas de las canciones más famosas del género latino.

Este no vendrá solo, sino que a las 23.30 se subirá a las tablas el español Juan Magán. El dj y productor hará bailar a los asistentes al ritmo de 'Ella no sigue modas' o 'Bailando por ahí'.

Continuando con la siguiente semana, el lunes será menos amargo para los trabajadores gracias al concierto de La Oreja de Van Gogh. El 7 de octubre será especial para muchos con la actuación de uno de los grupos más queridos y míticos de nuestro país. ‘Rosas’, ‘Puedes Contar Conmigo’, ‘Inmortal’ u otros temas más actuales se escucharán y se cantarán a pleno pulmón durante las fiestas. La banda tendrá como teloneros a Íñigo Quintero, autor de la viral canción ‘Si no estás’, y Paula Mattheus.

El martes día 8 de octubre Sebastián Yatra será el gran protagonista. El colombiano pisa por primera vez Zaragoza y sus temas más "bacanos" levantarán los suspiros de sus admiradores a partir de las 21.00. ‘Tacones Rojos’, ‘La pareja del año’, ‘Robarte un beso’ o ‘Traicionera’ no dejarán indiferente a nadie.

Sebastián Yatra es uno de los artistas internacionales que llegan a Espacio Zity.

Esta cita de índole internacional continuará a las 23.30 con el Dj estadounidense, Steve Aoki, que vuelve a la capital de Aragón tras su último concierto en las fiestas del Pilar en 2018.

El miércoles día 9 tocará bailar mucho con Byant Myers, que viene de la mano del Reggaeton Beach Festival. El concierto del puertorriqueño tiene previsto su inicio a las 21.00. Así pues, temas tan conocidos como 'Hasta abajo', 'Ganas sobran', 'Cuatro Babys' o 'Pa ti' retumbaran en el barrio de Valdespartera.

El cantante y compositor puertorriqueño de 28 años, Mora, atraerá a gran cantidad de asistentes hasta el recinto el día 10 para gritar la letra de temas como ‘Memorias’ o ‘La Inocente’ (a las 22.00). De nuevo la Bresh animará el resto de la noche en Espacio Zity.

Habrá que esperar hasta el viernes 11 para la noche más esperada entre los rockeros de la ciudad. Y es que Arde Bogotá y Viva Suecia han revolucionado Zaragoza con la noticia de su actuación conjunta. Los murcianos agotaron las entradas a las semanas de salir, y la segunda remesa se acabó a los minutos online. Ambos grupos ya pasaron por el Vive Latino, pero Zaragoza aún tiene muchas ganas de volver a disfrutarlos.

Por último, la Global Music cerrará por todo lo alto las Fiestas del Pilar en Valdespartera. El sábado 12 a las 22.00 es el día señalado para uno de los platos fuertes de la programación de cada año.

Salvo para los conciertos de Saiko y Arde Bogotá y Viva Suecia, que tienen las entradas agotadas, para el resto se pueden adquirir a través de la página web espaciozity.es.

Zity Comedy y show infantil

Sin embargo, esto no es todo en el recinto del Espacio Zity, que quiere atraer a un público muy variado durante las Fiestas. Por eso, la programación no se remite únicamente a los conciertos, sino que va más allá.

Espacio Zity continúa apostando por la inclusión de un espacio de comedia y otro infantil. Zity Comedy traerá a algunos de los mejores humoristas del país a la capital aragonesa. Dani Mateo, Iñaki Urrutia, David Cepo, actuarán en el mediodía del 5 de octubre, a las 12.30, y los protagonistas de Oregón TV, el día 6 a la misma hora. Todos ellos harán reír a carcajadas al público.

Por su parte, el miércoles 9 de octubre llegará Ilustres Ignorantes, con Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi, a las 19.00. "Nos tomamos muy en serio que el buen humor también es parte de nuestros Pilares", relataba la cuenta oficial de Espacio Zity en Instagram al anunciar las actuaciones.

Los más pequeños también disfrutarán con el show infantil "El Payaso Tallarín" de Cantajuego, el domingo 6 de octubre a las 17.00.

En resumen, con propuestas musicales tan diversas como potentes, el Espacio Zity se presenta como el escenario de referencia durante las Fiestas del Pilar, atrayendo a las figuras más relevantes del momento.