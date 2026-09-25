Iglesia de Santa María la Mayor de Épila (Zaragoza). E. E.

Ola de robos en un pueblo de Zaragoza en plena madrugada: los ladrones se llevaron "hasta los plátanos del almuerzo"

La localidad zaragozana de Épila ha sufrido una oleada de robos esta pasada madrugada.

Según la asociación de vecinos del municipio, cerca de media docena de puntos han registrado "entradas, daños o robos de diversa consideración".

El episodio habría ocurrido "a primera hora de la madrugada".

En uno de estos puntos, los ladrones han sustraído material valorado en más de 2.000 euros

También han arrancado cámaras de seguridad y el cableado de los propios equipos, así como cables de conexión a internet.

No contentos con eso, también se han llevado "unos plátanos y unas botellas de agua" que unos trabajadores tenían preparadas para su almuerzo.

Según cuentan desde la asociación, la Guardia Civil se personó en el lugar en apenas ocho minutos, una actuación rápida y ejemplar que "merece reconocimiento y agradecimiento".

Estos hechos no se quedarán en una anécdota, ya que al menos dos de los afectados tienen ya cita para el próximo 7 de octubre para formalizar la correspondiente denuncia.

El colectivo recalca a través de sus redes sociales que no ha exagerado "ni un ápice" su relato y que tampoco busca generar miedo.

"Pero no vamos a esconder, minimizar ni maquillar una realidad porque resulte incómoda. La realidad no necesita que la hagamos más grande, porque ya es suficientemente grande por sí sola", recalcan.

En su opinión, intentar esconder lo evidente sería "como querer tapar una montaña con una alfombra".

"Nosotros seguiremos haciendo lo mismo: contrastar, informar, reconocer cuando se actúa bien y pedir soluciones cuando hacen falta. Sin adornos ni alarmismos", explican.

Para ellos, lo preocupante es que hechos así sigan produciéndose y que haya empresas y vecinos que tengan que convivir con este tipo de situaciones.

Los precedentes

Hace solo seis días, este mismo colectivo alertaba de varios robos e intentos de robo en varios puntos del término municipal.

"Algunos se denuncian. Otros, por cansancio, miedo o desconfianza, ni siquiera llegan a hacerlo", decían entonces.

Aquella vez les tocó a las monjas Concepcionistas. "Han intentado acceder al lugar donde viven, forzando la verja de entrada", avisaban en redes.

A este respecto, defendían que la población no podía acostumbrarse a que comerciantes, personas mayores, familias o religiosas tengan que vivir pendientes de si alguien intenta entrar en sus propiedades.

"Desde la asociación pedimos más prevención, más presencia policial, coordinación, seguimiento de los hechos y las medidas legales y administrativas necesarias para frenar esta situación. Épila no puede esperar a lamentar algo grave para reaccionar", indicaban.