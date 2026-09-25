CCOO mantiene también la huelga para las Fiestas del Pilar tras no llegar a un acuerdo con FCC este viernes

Tampoco ha habido entendimiento en la negociación entre CCOO y FCC este viernes. El sindicato ha asegurado que también mantiene los paros previstos para el 30 de septiembre y la huelga indefinida a partir del 7 de octubre, tras finalizar sin acuerdo la reunión de esta mañana en el SAMA.

El sindicato denuncia que FCC ha acudido nuevamente a la mediación "sin voluntad" de atender las principales reivindicaciones de los trabajadores. Según CCOO, durante los dos últimos años la empresa ha aplicado incrementos salariales del 1,5% anual, mientras persisten problemas relacionados con las condiciones de trabajo, la salud laboral y la conciliación.

Entre las principales demandas planteadas por la organización sindical se encuentra la recuperación y el mantenimiento del poder adquisitivo de la plantilla. CCOO cifra en cerca de un 20% la pérdida acumulada durante los últimos diez años.

La organización reclama también la aplicación de la jubilación parcial a las personas que lo soliciten, teniendo en cuenta las características físicas de los trabajos realizados en el servicio, que se desarrollan en buena parte a la intemperie y que, en determinados puestos, incluyen tareas de conducción y manipulación.

A estas reivindicaciones se suman mejoras en los horarios y en las medidas de conciliación de la vida personal y laboral, así como una mejora de las condiciones de quienes trabajan en horario nocturno.

En materia de prevención, CCOO reclama la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales y de estrés térmico. El sindicato también pide facilitar la transformación de empleos temporales, precarios y a tiempo parcial en puestos fijos y a jornada completa.

Otra de las cuestiones planteadas es la compensación de las horas que emplean fuera de su jornada laboral los trabajadores que realizan el curso del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

CCOO considera que todas estas materias deben abordarse mediante un convenio colectivo aplicable al conjunto de la plantilla y lamenta que FCC no acepte negociar estas cuestiones dentro de ese marco.

Ante el bloqueo de las negociaciones, el sindicato ha hecho un llamamiento tanto a FCC como al Ayuntamiento de Zaragoza para que intervengan y contribuyan a buscar una salida al conflicto laboral.

CCOO asegura que mantiene su compromiso con la negociación y que continuará trabajando para alcanzar un acuerdo.

FCC

Por su parte, FCC Medio Ambiente ha rechazado "rotundamente" las declaraciones realizadas por CGT en sus redes sociales.

Además, la empresa ha reiterado su "compromiso" con el Ayuntamiento de Zaragoza para garantizar la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos.

Desde FCC aseguran que mantienen su voluntad de continuar negociando "de buena fe" en la mesa de negociación constituida para abordar las condiciones laborales de la plantilla. Según FCC, CGT no ha acudido a las reuniones convocadas, incluida la celebrada este viernes, y tampoco habría justificado sus ausencias.

La compañía señala que el próximo lunes están convocados nuevamente todos los sindicatos para retomar las negociaciones con la representación de los trabajadores.

FCC cuestiona que CGT plantee continuar las conversaciones de manera independiente al resto de organizaciones sindicales y sostiene que esta estrategia puede alterar el desarrollo de la negociación colectiva.

Uno de los principales puntos de discrepancia es la propuesta salarial. La empresa niega que su oferta suponga únicamente una subida del 7,5%, como sostiene CGT, y afirma que alcanza hasta un 9,4% en el conjunto de los conceptos durante los años 2025, 2026 y 2027.

La empresa sostiene que esta propuesta se sitúa por encima de la revisión prevista para la función pública y que incluye, además, otras mejoras para la plantilla.

Respecto a la convocatoria de huelga, FCC hace referencia a publicaciones realizadas en redes sociales por CGT y sostiene que la estrategia sindical comenzó a plantearse a finales de junio.

Según la empresa, en esas publicaciones se hacía referencia a una "hoja de ruta hasta la victoria" que culminaría con una huelga coincidiendo con las fiestas del Pilar.

La compañía considera que esta estrategia habría condicionado el desarrollo de las negociaciones durante los últimos meses.

Discrepancias

Otro de los puntos de conflicto es el referéndum impulsado por CGT entre los trabajadores. FCC sostiene que en la consulta participó aproximadamente "un tercio de una plantilla superior a 1.200 trabajadores" y cuestiona la validez del procedimiento empleado.

La empresa afirma que la asamblea no se habría convocado conforme a la legislación vigente y, por ello, pone en duda que sus resultados puedan considerarse representativos del conjunto de la plantilla.

FCC considera que la convocatoria de huelga responde a la iniciativa de CGT y no a una decisión adoptada por el conjunto del comité de empresa. La compañía acusa al sindicato de anteponer su estrategia sindical a la negociación de las condiciones laborales y sostiene que la movilización podría afectar al servicio de limpieza y recogida de residuos de Zaragoza.