Zaragoza se prepara para las Fiestas del Pilar: se necesitan 700 personas al día para trabajar en el Espacio Zity

Las Fiestas del Pilar 2026 están al caer. Queda un mes para que comiencen los días grandes, por lo que Zaragoza ya se engalana para llegar con todo puesto al momento más esperado del año.

Ejemplo de ello es Espacio Zity, el recinto más grande de conciertos durante los festejos. Este martes se llevará a cabo el cierre perimetral en Valdespartera y, en unos días, las míticas carpas empezarán a levantarse en la zona.

Pero más allá de la infraestructura, lo que no puede faltar para que todo funcione correctamente son los trabajadores. Y no son pocos los que hacen falta para levantar Espacio Zity durante los 9 días que duran los Pilares.

Para empezar, cada día trabajan "unas 700 personas", según declara a este diario el productor del recinto, Michel Pérez. El personal es muy variado: desde personas detrás de las barras, hasta seguridad y organización de cada evento.

Las entrevistas para seleccionar a los trabajadores se llevarán a cabo entre el día 9 y 10 de septiembre.

Se citará a los interesados en el número 150 del paseo Echegaray y Caballero, donde cada año se forman filas kilométricas de jóvenes interesados, y se realizarán en horario de 9:00 a 19:00 horas.

Ganas de trabajar y actitud

Pero, ¿qué es lo que hace falta para poder trabajar en Pilares? Según el presidente de la asociación provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas, Alberto Campuzano, lo que más se valora es "la actitud y las ganas de trabajar".

Eso sí, el también encargado de la organización de las Food Trucks, en el Parque de San Pablo, asegura que "hay que estar mentalizado de que uno va a trabajar una semana en la que el resto se va a divertir".

Aproximadamente, Campuzano calcula que se buscan a unas "400 personas de hostelería para diferentes puntos de las Fiestas".

La experiencia no es un requisito. De hecho, "muchos son jóvenes noveles que nunca antes han estado detrás de una barra", confirma.

Conciertos confirmados

El viernes 9 de octubre comenzará la fiesta en Espacio Zity de la mano de Myke Towers a las 21:00 horas. La primera jornada cerrará con la Fiesta "más linda" del mundo, la Bresh, que vuelve otro año más a Zaragoza a partir de las 23:55 horas.

El ritmo seguirá el sábado 10 de octubre a las 21:00 horas cuando comience el espectáculo con Viva Suecia y Malmö 040.

El domingo 11 de octubre desde las 22:00 horas hasta las 5:30 horas le tocará el turno a los amantes del techno y hardtechno con el concierto de Blackworks.

Ana Mena y Marina Reche serán las estrellas invitadas para el día grande de las Fiestas, el 12 de octubre.

Tres serán las encargadas de continuar con el espectáculo el martes 13 de octubre: Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid.

El miércoles 14 de octubre subirán al escenario Love of Lesbian, Dorian y León Benavente, mientras que el jueves 15 de octubre lo harán La Pantera y Saiko.

El electrolatino de Juan Magán dará la bienvenida al último fin de semana, el viernes 16 de octubre, y cerrará por todo lo alto con el concierto de Omar Courtz el sábado 17.