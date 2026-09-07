Natalia Chueca, sobre la negociación de la ZBE con Vox: "Confío en que entiendan que es imposible eliminar las multas"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, espera que Vox tenga "responsabilidad" y la "misma actitud" que en los años anteriores para poder acordar unos presupuestos para 2027.

"Se espera que sea el socio preferente y que mantenga la misma actitud que ha demostrado desde el año 2019 que tan buenos resultados le ha dado a Vox y le está dando a la ciudad", ha expresado la primera edil.

Eso sí. La líder de los de Abascal en la capital de Aragón, Eva Torres, ya avanzó que no habría cuentas conjuntas si no se cumplía con los acuerdos de este 2026.

Entre los pendientes está la modificación de la Zona de Bajas Emisiones, una línea roja que Torres no está dispuesta a saltar si no se cierra el acuerdo con cero multas.

Eso sí, la alcaldesa ha vuelto a confirmar este lunes que la oferta del Gobierno municipal de 20 días de sanciones es la última. "Confío en que Vox entienda que es imposible otra solución y que eliminar totalmente las multas acarrearía la pérdida de las ayudas al transporte y, por lo tanto, no sería ni lo pactado ni lo positivo para la ciudad", ha declarado.

"Desde el primer momento se pactó que la ZBE se iba a reducir lo mínimo posible con un modelo que se active solamente cuando haya episodios de contaminación y que, a la vez, fuera coherente sin poner en riesgo las ayudas de la bonificación del transporte. Tenemos ese proyecto, lo que dijimos que tendríamos", ha insistido la primera edil.

Esta mañana, Natalia Chueca ha cargado también contra el "despiste" que parecen sufrir en el resto de partidos del Ayuntamiento.

"En julio ya fui elegida oficialmente como candidata para la próxima legislatura y para seguir siendo la regidora de esta ciudad, si los zaragozanos me respaldan", ha recordado la primera edil, resaltando así que el resto de los grupos sigue sin cabeza de cartel.

"Están ahora mismo más despistados, más en sus intereses particulares que en pensar en la ciudad", ha criticado Chueca, quien ha asegurado que, precisamente, su partido goza de "estabilidad" para cumplir los objetivos y compromisos estos últimos meses antes de las elecciones.

Precisamente esta mañana, ha tenido lugar una reunión de coordinación del Gobierno de la Ciudad de Zaragoza, en la que la alcaldesa ha estado presente con el resto del equipo para revisar los proyectos en marcha.

"Necesitamos que puedan estar finalizados dentro del mandato. El año pasado alcanzamos el 95% de ejecución presupuestaria y este año todo apunta a que seguiremos la misma tendencia puesto que en los primeros ocho meses del año 2026 ya hemos ejecutado casi 57 millones de euros", ha confirmado.

La alcaldesa también ha anunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza va a renovar el césped artificial de diez campos municipales de fútbol en distintos barrios de la ciudad.

El Gobierno municipal aprobará en los próximos días la licitación de este contrato, que tendrá además otros dos lotes adicionales: uno para el suministro de césped en los nuevos campos que se van a construir en Torre Ramona y El Rabal, y otro para el cambio de la tarima de juego en los pabellones A y B del CDM Siglo XXI. En total, el presupuesto base de licitación asciende a 3.398.369,84 euros (IVA incluido).

Esta inversión se enmarca en el compromiso del Gobierno de Zaragoza con la mejora de las instalaciones deportivas de todos los distritos y el fomento del deporte base.

El primer lote del contrato comprende el suministro, instalación y mantenimiento de césped artificial para cinco campos de fútbol 11 (Torre Ramona, Parque Oliver, La Cartuja, El Gállego y Miralbueno) y de otros cinco campos de fútbol 7 (Valdefierro, Parque Oliver, Actur-Pablo Iglesias, La Almozara y García Traid). Estas diez actuaciones suman un presupuesto base de 1.470.136,45 euros.

El segundo lote, dotado con 1.616.219,33 euros, comprende el suministro, instalación y mantenimiento del césped en los dos nuevos campos de fútbol que el Ayuntamiento de Zaragoza va a construir en las instalaciones de Torre Ramona y El Rabal. Estos dos proyectos supondrán una ampliación muy relevante de estos dos equipamientos ubicados en los barrios de Las Fuentes y Vadorrey, en los que entrenan y compiten más de 1.000 jugadores de todas las edades.

El tercer y último lote, de 312.014,05 euros, se destinará a la sustitución y mantenimiento del pavimento de juego del CDM Siglo XXI, en sus pabellones A y B. En este caso, se trata de una superficie de tarima en la que se practican cada día diversas modalidades deportivas en interior.

Tras su aprobación en la próxima reunión del Gobierno municipal, el contrato será licitado por procedimiento abierto. Una vez culminada su tramitación administrativa y adjudicado el contrato, el Ayuntamiento programará las diferentes obras tratando de minimizar las afecciones a los miles de niños y niñas que entrenan y compiten en estos terrenos de juego, y con la estrecha colaboración de las entidades gestoras.

"Esto es un ejemplo de cómo este Gobierno no para, no descansa y que incluso durante el mes de agosto los servicios han estado trabajando en los expedientes para que a la vuelta de septiembre tengamos proyectos para seguir ejecutando el presupuesto y cumpliendo los compromisos con los zaragozanos", ha concluido la alcaldesa.