Zaragoza aprueba la nueva ordenanza cívica: de multas de 1.500 euros a las despedidas de soltero a 3.000 por el top manta

A partir de ahora prácticas como el botellón, las despedidas de soltero subidas de tono o el top manta saldrán muy caras en Zaragoza. Y es que las multas por conductas incívicas se moverán en una horquilla de entre 50 a 3.000 euros, en función de la gravedad del acto.

Así se ha aprobado este jueves durante el pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Ayuntamiento, en el que la nueva ordenanza cívica municipal ha salido, por fin, adelante con los votos a favor de PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar.

Esta nueva norma "devuelve a la ciudad algo que nunca debió de faltar, tras derogarlo el partido socialista en 2012", ha declarado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

La primera edil ha asegurado que "es necesario que existan unas leyes que pongan freno y coto a los actos que comete una minoría, pero que deben corregirse por el bien de la mayoría".

Los de Abascal han introducido un total de 18 votos particulares dirigidos "a garantizar la seguridad, el orden público y la defensa de los ciudadanos frente a los problemas cotidianos de la ciudad". Entre ellos la obligatoriedad de descubrirse el rostro para acceder a edificios municipales (prohibiendo pasamontañas, pañuelos, burkas o niqabs) o el refuerzo frente a ocupaciones ilegales y límites al uso de fuentes de sonido en el transporte público.

Lo que no se ha aceptado han sido las propuestas del PSOE. "Priorizan a Vox con la prohibición de entrar en el Ayuntamiento con burka y no al descanso de los vecinos", ha criticado el socialista Horacio Royo, quien ha reclamado que no se hayan recibido bien iniciativas como no permitir el lanzamiento de petardos en horario nocturno o que sea falta grave cantar a altas horas de la noche por la calle.

El portavoz del PP en Zaragoza, Ángel Lorén, ha señalado que la ordenanza nace "como una herramienta jurídica que haga de la capital una ciudad amable con todos los vecinos" y no "del enfrentamiento".

Palabras con las que ha estado de acuerdo la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, quien ha querido incidir en que el texto, además, "cuenta con un régimen sancionador proporcionado".

¿Una norma que criminaliza?

Aunque esta es una lectura diferente a la de otros. Desde Zaragoza en Común, el concejal Suso Domínguez ha expresado abiertamente que la ordenanza "criminaliza a la juventud y las personas vulnerables".

Considera que no ha habido debate ninguno en el consejo de la ciudad, así como tampoco "se ha consultado a las entidades sociales más importantes de la ciudad" a la hora de redactarla.

"Está basada en la sanción y el castigo, sin elementos educativos ni mediación", ha criticado el edil, cuestionado si actos como ir sin camiseta por la calle atentan realmente a la convivencia. Tampoco entiende que "tres personas tomando cerveza en un banco sea botellón, pero cuatro bebiendo Coca-Cola y armando jaleo no".

Lejos de esta posición está Vox, desde donde aseguran que la ordenanza "corrige las decisiones de la izquierda que perjudicaron el bien de los ciudadanos".

"Vox propuso en mayo de 2025 retomar la norma, una necesidad que los ciudadanos respaldaron en el barómetro municipal con un 91,5%", ha señalado la portavoz, Eva Torres.

Rancios y cenizos

Más crítico ha sido el concejal socialista Horacio Royo quien se ha dirigido a Natalia Chueca para admitirle que en su grupo son "un poco rancios y cenizos". "Debido a la humildad que le caracteriza, señora alcaldesa no puede entender cómo desde el PSOE no reconocemos su maravillosa gestión, que ha logrado plantar garnachas y, como no, que ha sido la primera regidora democrática en traer un eclipse a la ciudad".

"Lo de cenizos y rancios lo compartimos, sobre todo porque su compañero Salvador Illa fue el encargado de inaugurar el eclipse", le ha respondido Lorén.

El portavoz del PP le ha recomendado a la oposición "que se lea toda la norma" y dejen a un lado "el juego de la crispación y el ruido". "No me vengan hablando de consenso, cuando ustedes derogaron la ordenanza", ha añadido en su contestación a Royo.

Tipos de sanciones

La ordenanza cuenta con tres tipos de sanciones: las que se aplicarán a las conductas consideradas leves, las graves y las muy graves.

Entre las consideradas muy graves, y sancionadas con hasta 3.000 euros, figuran los actos vandálicos contra infraestructuras municipales, los grafitis realizados con materiales especialmente agresivos (cuya pena se incrementará si se realiza en un edificio histórico), el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos ilegales multitudinarios o la venta ambulante ilegal.

En el apartado de infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, entran las prácticas como el botellón, los servicios sexuales retribuidos en el espacio público, las despedidas de soltero incívicas o los insultos y humillaciones en la vía pública.

Las infracciones leves, con sanciones de entre 50 y 750 euros, incluyen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger los excrementos de mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores o abandonar bicicletas y patinetes en la vía pública.

También se incluye como novedad el uso del espacio público como parques y jardines para pernoctar o realizar un uso "indiscriminado y excluyente". Por ejemplo, no se permitirá dormir en portales de viviendas, siempre que los vecinos reclamen estas conductas. Eso sí, se ha recogido la alegación por parte de la coordinadora de entidades para personas sin hogar en la que se rebajaba esta práctica de grave a leve.

Con esta norma quedará también prohibido el uso de pasamontañas, burkas, niqabs y otro tipo de prendas que cubran el rostro para acceder a los equipamientos y edificios de titularidad municipal.

Una "mejora" del texto introducida por Vox, así como también el endurecimiento de las sanciones contra el top manta, entre otras.