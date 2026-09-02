Las patinadoras Larisa Raulier y Vera Núñez darán el primer pregón infantil de la historia de las fiestas de Delicias

El acto tendrá lugar el próximo sábado 5 de septiembre a las 11.00 horas.

El barrio de Delicias vivirá este año un momento muy especial: por primera vez en la historia se celebrará un pregón infantil con el que se dará el pistoletazo de salida a las fiestas del barrio.

El acto tendrá lugar el próximo sábado 5 de septiembre, a las 11.00 horas, en el Jardín Vertical, y estará especialmente dedicado a los niños y niñas de Delicias, que serán los grandes protagonistas de este inicio de fiestas.

Las encargadas de pronunciar este primer pregón infantil serán Larisa Raulier y Vera Núñez, dos jóvenes deportistas zaragozanas y estrechamente vinculadas al barrio de Delicias, ambas referentes en la disciplina de patinaje artístico sobre ruedas.

Su elección como pregoneras pretende reconocer no solo su trayectoria deportiva, sino también la importancia de contar con referentes jóvenes y cercanos para los niños y niñas del barrio, haciendo del deporte y de los valores que representa —esfuerzo, compañerismo, ilusión y constancia— una parte más de las fiestas.

El pregón está organizado por la Agrupación de Comerciantes Delicias, en colaboración con la Asociación Cultural Distrito Delicias, que se suman para hacer posible esta iniciativa con el objetivo de incorporar a los más pequeños a las celebraciones y convertirlos en protagonistas de las fiestas de su barrio.

Esta celebración nace también del profundo sentido de pertenencia que comparten todas las personas que participan, de una manera u otra, en la vida de Delicias: vecinos y vecinas, familias, comerciantes, asociaciones, entidades y colectivos. Todos ellos contribuyen diariamente a construir un barrio vivo, diverso, cercano y lleno de identidad.

Con este primer pregón infantil, la Agrupación de Comerciantes Delicias y la Asociación Cultural Distrito Delicias quieren poner en valor y dignificar el barrio, reivindicando su importancia dentro de Zaragoza y destacando el orgullo de formar parte de una comunidad que trabaja, convive y celebra unida.

Las fiestas se convierten así en una oportunidad para reforzar los vínculos entre quienes viven, trabajan y desarrollan su actividad en Delicias, así como para proyectar una imagen positiva y real de un barrio con historia, presente y futuro.

Será un rato lleno de actividades y sorpresas para disfrutar en familia. Además, la organización prepara una sorpresa especial que, por el momento, no puede ser desvelada y que se descubrirá durante el propio acto.

Con esta iniciativa, la Agrupación de Comerciantes Delicias, junto con la Asociación Cultural Distrito Delicias, quiere que las fiestas del barrio comiencen de una manera diferente, dando voz a los más pequeños y creando un nuevo momento de encuentro entre vecinos, familias, comerciantes y entidades del barrio.

Un encuentro que sirva para celebrar lo que une a todos quienes forman parte de Delicias y para seguir fortaleciendo el orgullo y el sentimiento de pertenencia a este barrio.

El próximo 5 de septiembre, Delicias tendrá una cita con sus niños y niñas para escribir una nueva página en la historia de sus fiestas, celebrar su identidad y reivindicar con orgullo la dignidad y el valor de su barrio.