Luis Sánchez, bombero y compañero del fallecido en Calatorao: "Llevamos tiempo avisando que podía ocurrir"

Aragón está de luto tras el trágico fallecimiento de dos personas en un incendio en un taller mecánico en Calatorao este martes.

Entre los fallecidos se encontraba José Luis Alonso Lete, bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza del parque de La Almunia de Doña Godina.

La muerte de este experimentado profesional que estaba en el cuerpo desde 2003 ha supuesto un golpe para los bomberos de la institución pública.

Estos se han desmarcado del minuto de silencio de las administraciones y han organizado uno propio a las 12.00 como denuncia de lo ocurrido y de sus condiciones laborales.

"Estamos en una condición pésima", ha subrayado Luis Sánchez, bombero de la DPZ del parque de Calatayud. Entre sus manifestaciones ha señalado que por parte de la DPZ no se está cumpliendo con la ley del fuego, lo que implica que en los parques estén presentes seis bomberos.

Sánchez ha trasladado que la normalidad es que estén cuatro "y en algunos casos estamos dos": "Llevamos mucho tiempo avisando de que esto podía ocurrir", ha lamentado.

Por ejemplo en el caso del incendio forestal de Alpartir que se originó la pasada semana ha explicado que se tuvieron que incorporar alrededor de 14 bomberos "fuera de servicio" para que no se produjera el cierre de parques.

Amenaza de huelga

El fallecimiento de este profesional coincide además con la presentación el pasado domingo a la Diputación Provincial un registro con la petición de una reunión con la institución para hablar sobre la situación de los parques y los vehículos.

"No queremos que esto vuelva a suceder. Que los políticos se pongan manos a la obra y dejen de echar balones fuera y que reconozcan a los bomberos, que tenemos una profesión de riesgo y que a veces nos cuesta la vida darla por los demás", ha reivindicado.

Así, no solo señala a la DPZ, sino que se trata de un tema de "todas las administraciones", ya que ha denunciado que los servicios públicos "están sufriendo un adelgazamiento importante".

De esta forma, están pendientes de que por parte de la institución se reúna con una representación de la plantilla. Según el resultado de esta posible reunión, verán el camino a seguir.

Entre las medidas que plantean podría ser convocar una huelga, al igual que la que está en marcha por parte de los bomberos forestales.

Sánchez ha manifestado que no les gustaría tener que llegar a ese extremo. Aunque ha incidido que "si es necesario por nuestra vida, seguridad y la de los ciudadanos, lo haremos".

Los bomberos han denunciado una falta de "muchísimos" bomberos, pero también de las condiciones en las que se encuentran los medios con los que trabajan.

"Tenemos un montón de vehículos que tienen una antigüedad superior a 31 años, muchísimos vehículos en el taller que se rompen y tardan meses en venir reparados", ha expresado.

Minuto de silencio

Unas demandas que se han compartido después de que se haya realizado un minuto de silencio institucional por el fallecimiento del bombero de la DPZ y un operario de taller en el incendio producido este martes en Calatorao.

Las escaleras de la Diputación Provincial de Zaragoza han congregado a varias instituciones como el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero; el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán; el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza o; la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

Además de representantes de Bomberos de Zaragoza y Guardia Civil.