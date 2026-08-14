Los taxistas de Zaragoza piden actualizar el precio de los viajes al IPC y añadir una tarifa nocturna para el fin de semana

El precio de un viaje en taxi en Zaragoza a partir de septiembre podría cambiar.

Los taxistas quieren que el precio de cada carrera se actualice al Índice de precios al consumidor (IPC), actualmente en un 2,8%.

Un cambio de tarifas que, a partir de ahora, solicitan que se haga de manera automática de un año para otro, dejando atrás los estudios económicos justificativos anuales. Y, de ahí, a que el cambio se rija por el IPC.

"La vida se ha encarecido para todos y las tarifas deben actualizarse de una manera. Entendemos que deben ser competitivas y ajustadas al usuario, pero que nuestro trabajo sea reconocido", explica a este diario el presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izaguerri.

Esta es una de las dos peticiones que han trasladado al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón.

También han solicitado al Consistorio que se introduzca una tarifa nocturna especial para los fines de semana, de 00:00 a 6:00 horas.

El coste de este suplemento "todavía está por determinar".

Una demanda que viene de lejos

Ya hace unos meses, concretamente a finales de 2025, el gremio propuso introducir en las tarifas dos suplementos. El primero para las Fiestas del Pilar y los recorridos hasta el ferial de Valdespartera, incrementando cada viaje con dos euros por el servicio.

Tal y como lo detalló Izaguerri por aquel entonces, esta subida incentivaría a los conductores a hacer este tipo de carreras largas "de unos 20 minutos" y mejoraría el servicio en esa zona tan frecuentada durante los días grandes de la ciudad.

El otro suplemento que reclamaban era el de incrementar la tarifa nocturna durante los fines de semana, concretamente para la noche de viernes a sábado y de sábado a domingo en horario de 00.00 a 6.00.

Ninguno de ellos tuvo éxito en su día. Según remarcaron los técnicos municipales, la subida "no estaba fundamentalmente razonada para poder cubrir las necesidades de los usuarios".

No obstante, según lo consideran desde el sector, "si se incentiva al taxista, saldrá a trabajar". De esta manera, aseguran que se pondría fin a la falta de oferta durante los fines de semana. "Esto, al fin y al cabo, es un negocio y si el conductor ve que gana lo mismo en horario de mañanas que por la noche, que es más dura y peligrosa, obviamente elige el primero", declara Izaguerri.

Aunque en su día recibieron un 'no' rotundo, parece que las cosas han cambiado. "Ahora se han retomado las conversaciones y parece que sí vamos a sacar algo en claro", concluye el taxista.