El nuevo sistema de seguridad vial para evitar atropellos en Zaragoza: reduce la velocidad de los coches en entornos escolares

Zaragoza incrementará la seguridad vial en los entornos con mayor tránsito diario de jóvenes y menores en la ciudad.

Se trata de una actuación que ha finalizado el Ayuntamiento en la calle Mas de las Matas, junto al Espacio Joven La Azucarera. El objetivo de esta medida es reducir la velocidad de los vehículos en estos espacios.

La intervención se ha llevado a cabo a partir de un estudio técnico realizado por la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana, que confirmó la necesidad de adoptar medidas para reducir la velocidad de circulación en esta vía.

Durante dos semanas se realizó un control mediante radar en el que se midió la velocidad de paso de más de 15.400 vehículos.

Los datos, según la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, han revelado que el 74,3% de los conductores circulaban por encima del límite legal de 20 kilómetros por hora establecido para esta calle.

La velocidad media registrada alcanzó los 23,7 kilómetros por hora y el denominado percentil 85 -el indicador que utilizan los especialistas para el diseño de las vías- se situó en 29,2 kilómetros por hora.

Además, un 1,1% de los vehículos superaba incluso los 40 kilómetros por hora.

Este exceso de velocidad adquiere una especial relevancia al tratarse de una calle utilizada diariamente por numerosos usuarios que acceden al Espacio Joven La Azucarera y a la Biblioteca para Jóvenes Cubit.

En este sentido, Gaudes, ha explicado que "tal y como demuestran distintos estudios técnicos en materia de seguridad vial, la probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales en caso de atropello aumenta de forma muy significativa conforme se incrementa la velocidad de los vehículos, especialmente por encima de los 30 kilómetros por hora".

Por este motivo, "y vista la velocidad media registrada en ese punto, hemos decidido actuar para reducir el riesgo de accidentes".

Rediseño del espacio

A partir de este diagnóstico, el Ayuntamiento de Zaragoza ha optado por una solución basada en el rediseño del espacio urbano, una estrategia considerada internacionalmente entre las más eficaces para conseguir reducciones permanentes de velocidad, al favorecer que sea la propia configuración de la calle la que induzca una conducción más prudente.

La actuación diferencia dos ámbitos. En los tramos situados antes y después del edificio de La Azucarera se ha implantado estacionamiento en batería, una medida que estrecha visualmente la calzada y favorece una circulación más lenta, al tiempo que incrementa el número de plazas de aparcamiento disponibles para el barrio.

Por su parte, en el tramo situado frente al acceso principal del equipamiento municipal se ha recurrido al urbanismo táctico mediante pintura y bolardos, reorganizando el espacio para reforzar visualmente la prioridad peatonal y poner en valor el carácter compartido de esta plataforma única.

Con esta intervención se mejora la visibilidad entre peatones y vehículos, se incrementa la protección de los usuarios más vulnerables y se consolida un entorno más seguro y amable para quienes utilizan diariamente este espacio sociocultural.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora de la seguridad vial y de adaptación del viario urbano a modelos de movilidad que priorizan a las personas y favorecen una convivencia más equilibrada entre todos los modos de desplazamiento.

Según la edil, esta medida se llevará a cabo en los entornos escolares donde se produzca el mismo problema.