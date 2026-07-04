Una concejal tránsfuga de Vox la lía con Rodrigo Cuevas: "Dudo que los homosexuales normales necesiten esta basura"

La concejal tránsfuga de Vox en Zaragoza, Marisa Gaspar, vuelve a ser noticia. Pero no por una iniciativa municipal, sino por sus comentarios en redes sociales contra el cantante asturiano Rodrigo Cuevas.

El compositor ha estrenado en RTVE Play el documental 'Grandes maricas y bolleras de la historia', un "recorrido queer por los armarios cerrados" que no parece haber gustado a la edil.

Tanto que Gaspar califica el proyecto de "Tele Sánchez" de "ideología socialista cutre" facilitada para un público "con deficiencia mental evidente".

Pero lejos de quedarse ahí, va más allá. "Dudo que los homosexuales y lesbianas normales necesiten esta basura para reivindicarse", escribía en su perfil de Facebook al conocerse el documental.

La polémica resulta todavía más sorprendente si se tiene en cuenta que ella misma pidió en la Casa Consistorial "empezar a normalizar al colectivo LGTBI y dejar de tratarlos como discapacitados".

"Es un éxito cultural y social del que, seguro, se van a poner la medalla desde la izquierda. Ustedes se niegan a normalizarlos porque viven de ellos", se le oye decir en un vídeo que ella misma ha compartido en redes.

Gaspar entró en el Ayuntamiento de Zaragoza como no adscrita tras la jubilación del portavoz de Vox, Julio Calvo, desencadenada por el adelanto electoral en Aragón. Desde entonces no ha dejado de dar titulares.

Ya en abril, anunció su voto en contra de la prioridad nacional que defendían sus 'ex' en una iniciativa llevada al salón de plenos y en junio propuso apagar los aires acondicionados del Ayuntamiento y las Cortes de Aragón "hasta que todos los colegios cuenten con aulas climatizadas".

La concejal tampoco ha dudado en tachar a Vox, del que lleva desligado desde 2023, de partido "racista, insolidario y anticristiano" al anunciarse la reciente cancelación del convenio para la Cooperación del Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza.

"Otro de los principios que defendía Vox, traicionado. Siempre se defendieron las ayudas en origen", escribía también en Facebook.

Con Santiago Abascal no ha sido menos crítica. A él ha llegado a acusarlo de ser "un líder autócrata" que está "llenándose la cuenta".

La irrupción en el Ayuntamiento de la cuarta ciudad de España de esta terapeuta ocupacional no ha pasado, ni mucho menos, desapercibida. Con el PP a un concejal de la mayoría absoluta, su voto ha sido clave en varias ocasiones para no torcer el brazo al Gobierno de Natalia Chueca.

La última y más clara fue este último pleno, cuando resultó decisiva para salvar al director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, del escarnio político.

Vox unió sus votos a los de PSOE y Zaragoza en Común (ZEC) para pedir su dimisión por el fracaso de proyectos como la ampliación del Parque de Atracciones, pero la no adscrita frustró sus planes.

Quién es Marisa Gaspar

Gaspar entró al Ayuntamiento asegurando que a día de hoy no se siente identificada "con ninguna sigla política" y convencida de que la política "debe hacerse fuera de los despachos".

También cree que un buen representante "no debe buscar hacer carrera profesional de ello", de ahí que haya mantenido su puesto como terapeuta ocupacional en el hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y asista únicamente a comisiones y plenos.

En marzo, a modo de declaración de intenciones, aseguraba que no iba a anteponer los intereses de partido a los de los ciudadanos. "Ahí es donde no me van a encontrar", afirmaba a EL ESPAÑOL.