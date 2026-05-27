Zaragoza arregla uno de los iconos más destrozados de la Expo: es uno de los bancos más grandes del mundo

Zaragoza tiene muchos bancos. Algunos son más cómodos que otros, pero pocos son tan especiales como el del frente fluvial.

El banco Ecogeográfico es, de hecho, uno de los más grandes del mundo -con casi 700 metros de largo- aunque, también, uno de los grandes olvidados (como casi todo lo que queda de la zona Expo).

La creación de Isidro Ferrer y Battle i Roig está compuesta por diferentes elementos metálicos que se pliegan, se doblan o, incluso, se agujerean según se necesite. Todos ellos, unos 100, están cubiertos por 42 millones de teselas cerámicas.

Ahora, todo ello se encuentra oxidado y muy deteriorado debido al paso del tiempo.

Es por eso que, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se han puesto manos a la obra para recuperar esta espectacular estructura.

Estos trabajos ya han comenzado y son visibles para todos aquellos que pasen por la zona. Testigos han sido desde la asociación Legado Expo Zaragoza, quienes aseguran que han comprobado "in situ" como se han retirado las teselas de varios de los bancos que conforman la estructura.

Tal y como lo explican, los primeros trabajos de limpieza se han centrado en la superficie del "acero corten", a la que -describen- se ha aplicado una capa de un material "resinoso" por "toda la superficie".

Desde el Ayuntamiento confirman que todos estos retoques forman parte de un plan para devolver a la vida esta magnánima estructura de la Expo. Por el momento se ha realizado una prueba sobre tres de los bancos ecogeográficos, siendo estos trabajos parte de una fase de diagnóstico y valoración técnica.

El objetivo, según señalan a este diario, es "valorar el estado real de las piezas y el alcance de una posible intervención más amplia".

Y, puesto que se trata de elementos singulares y complejos que presentan "un deterioro importante por el paso del tiempo y por su propia exposición en el espacio público", se ha decidido analizar bien el resultado de esta primera prueba (así como los costes que tendrán las actuaciones) antes de adoptar "una decisión definitiva".

Es decir que, una vez se observen los primeros resultados de la limpieza en estos tres bancos, "se valorarán las alternativas técnicas y presupuestarias para decidir cómo continuar".

Desde la asociación Legado Expo consideran que, pese a que "no se podía dejar pasar más tiempo" sin actuar, lo "óptimo" sería que el resultado final fuera "similar estéticamente al original". Además, reclaman que durante el proceso se colabore con los artistas que diseñaron los bancos.