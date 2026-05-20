La Policía refuerza la vigilancia tras la ola de 'alcantarillazos': un 30% más de agentes vigilan Las Delicias

Nada más entrar a la calle Delicias de Zaragoza lo primero que te encuentras es a tres agentes de la Policía Local en pleno patrullaje. No es una estampa novedosa ya que desde hace años la presencia del cuerpo de seguridad municipal es constante al igual que la Policía Nacional.

Sin embargo, esto ha ido más. Los patrullajes y el aumento de agentes destinados a la calle Delicias y el barrio que le da nombre tienen un motivo en este último mes: la oleada de robos bajo el método del alcantarillazo.

Unos robos que están siendo de gran violencia con la rotura total de escaparates, destrozos dentro de los establecimientos y grandes pérdidas económicas con el objetivo de hacerse con la caja registradora.

Ante estos hechos, los comerciantes del barrio se ven inundados por un sentimiento de "incertidumbre" e "intranquilidad" al ver que el número de afectados no baja.

Este mismo lunes se hacía público que la Policía Nacional detenía a un hombre que estaba detrás de robos en distintos comercios de Delicias los días 13 y 14 de mayo. Un individuo de 34 años que suma un total de 61 detenciones policiales, 17 de ellas este mismo año, y se había hecho ya un experto en robos violentos con este método.

Para aumentar las detenciones como esta y disuadir que se sigan cometiendo estos robos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aumentado la presencia en el barrio de las Delicias.

Si ya era un barrio que contaba con patrullas especiales de la Policía Local y Nacional en diferentes puntos del día como en el cierre de los comercios o por las noches, ahora cuenta con un 30% más de agentes en las calles de ambos cuerpos policiales.

Un aumento de patrullas que fue solicitado por la Asociación de Comerciantes de la calle Delicias tras mantener reuniones con el Ayuntamiento de Zaragoza y responsables de la Policía Local y Nacional que se vio traducido en un aumento de la presencia policial.

"Este incremento nos da más seguridad cuando vamos andando por la calle y por nuestros propios establecimientos y se nota en la calle", señala Sandra Sanz, presidenta de la Asociación de Comerciantes. Si bien puntualiza que la presencia policial sirve como medida disuasoria "lo importante aquí es atajar el problema".

Un incremento de la violencia que por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido rápida repercusión ya que Natalia Chueca solicitó a Delegación del Gobierno una Junta Local de Seguridad para intentar paliar esta situación de inseguridad que se vive en las calles. Por lo que el 25 de mayo ambas instituciones se reunirán para ver qué se puede hacer para frenar la delincuencia en la capital aragonesa y si eso se traduce en un aumento de agentes destinados en Zaragoza.

Mientras tanto, los comerciantes piden un incremento de la limpieza, la seguridad y una dinamización de las calles. "Esto es una pescadilla que se muerde la cola, si no hay seguridad no hay limpieza, si no hay limpieza no hay seguridad y si no hay dinamizaciones es como que va muriendo todo. Hay que ir en bloque", indica Sanz.

Así, mira con esperanza que esta oleada de robos se traduzca finalmente en "un hecho puntual".

"Esperemos que se coja a la gente que está cometiendo los delitos y que se haga justicia", indica. A lo que añade que esto está teniendo grandes repercusiones en el barrio: "No es de recibo que los vecinos vayan con miedo por la calle Delicias o que un comerciante tenga miedo después de hacer una apuesta muy arriesgada por establecerse en el barrio".