Vox pedirá al Gobierno de Chueca que "reconsidere" la construcción de vivienda pública en Parque Venecia

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha visitado este lunes el barrio de Parque Venecia para reunirse con representantes de las asociaciones vecinales y conocer "de primera mano" las necesidades que, según denuncia, sufre esta zona "en expansión" de la capital aragonesa.

"Ellos se quejan de que son un barrio con muchísimas familias jóvenes, es un barrio en crecimiento y no tiene suficientes servicios públicos. Tienen dos colegios, que además están saturados, y una única guardería", ha señalado Torres.

Desde Vox aseguran que los vecinos han trasladado su preocupación por la "escasez" de suelos destinados a equipamientos públicos. Según ha explicado la portavoz municipal, "existe malestar por la intención del Gobierno municipal del Partido Popular de recalificar dos parcelas para construir viviendas".

"Tienen muy pocos solares para poner dotación pública, para infraestructuras públicas y se quejan de que el Gobierno del Partido Popular quiere recalificar dos solares para construir vivienda", ha manifestado Torres.

En este sentido, ha reconocido "la necesidad de ampliar la oferta residencial en Zaragoza debido a la actual crisis de vivienda", aunque ha defendido que el crecimiento urbanístico "debe ir acompañado de servicios suficientes para atender a la población".

"Somos conscientes de la necesidad que efectivamente tiene Zaragoza, tienen las familias jóvenes, de más vivienda, vivimos una crisis habitacional, pero también es cierto que la expansión de los barrios y el crecimiento de los barrios tiene que ir acompasada con los servicios públicos que necesitan los vecinos", ha asegurado.

Entre las principales reivindicaciones vecinales destaca también la necesidad de contar con un centro de salud "cercano y accesible". Según explica Torres, actualmente los residentes dependen del centro de salud de La Paz, "que aseguran se encuentra saturado".

"Les cuesta más de un mes el tener una cita para que les atiendan para cualquier patología que puedan tener en su día a día", ha confirmado. La edil ha insistido además en que, tras revisar los planos urbanísticos de la zona, "no tienen los servicios necesarios para hacer, en su día a día, una vida con calidad como tienen otros barrios que están en el centro de la ciudad".

"No puede haber zaragozanos de primera y de segunda", ha insistido, añadiendo las intenciones de su partido de "hablar" con el Gobierno de la ciudad para "aclarar esta discrepancia entre vecinos y Ayuntamiento".

La portavoz se ha referido así a los datos ofrecidos por el Partido Popular sobre la disponibilidad de suelo dotacional en el barrio. Según lo ha recordado Torres, el Gobierno municipal sostiene que "existen cerca de 99.000 metros cuadrados destinados a equipamientos", aunque ha asegurado que "los vecinos dicen que están contabilizando muchísimos terrenos que incluso son, por ejemplo, donde está la Policía Local".