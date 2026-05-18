Revolución de las humanidades: Sansueña y Montearagón, los primeros colegios en llevar el movimiento SHAPE a las aulas. Colegios Sansueña y Montearagón de Zaragoza.

En un mundo cada vez más dominado por los algoritmos y la tecnología, los colegios de Fomento Sansueña y Montearagón de Zaragoza han dado un paso al frente para reivindicar el factor humano, celebrando la tercera edición de su Shape Week.

Con esta iniciativa se han consolidado como los primeros centros educativos de España en promover oficialmente los objetivos del movimiento internacional SHAPE en todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

¿Qué es SHAPE y por qué nace en Zaragoza?

El acrónimo SHAPE significa Social Sciences, Humanities, Arts for the People and the Economy. Es una iniciativa que nació en el Reino Unido de la mano de Julia Black, anterior presidenta de la Academia Británica, con el objetivo de poner en valor las disciplinas que ayudan a entender la interacción humana con el mundo físico y natural.

Los colegios Sansueña y Montearagón son precursores el modelo SHAPE desde hace dos años. Colegios Sansueña y Montearagón de Zaragoza.

Al igual que el movimiento STEAM impulsa la ciencia y la tecnología, Sansueña y Montearagón —precursores de este modelo desde hace dos años— integran estas áreas para ofrecer una formación integral. El proyecto no es una actividad aislada, sino un despliegue de tareas y aprendizajes que culmina cada año en una semana de inmersión total.

Con el propósito de conocer de primera mano los intereses actuales de la British Academy, la responsable del proyecto SHAPE en los colegios, Alexandra Gonçalves, viajó a Londres recientemente para asistir a la conferencia Shape Conference 2026.

Una semana de "emoción pura" y expertos de primer nivel

La Shape Week 2026 ha convertido las aulas en escenarios de creatividad y pensamiento crítico. Durante esa semana el alumnado ha podido compartir espacios e ideas con expertos y artistas del mundo de la cultura.

Taller de escritura creativa del novelista Juan Bolea. Colegios Sansueña y Montearagón de Zaragoza.

Entre los hitos de este año, destacó la jornada de inmersión lingüística e intercambio cultural con estudiantes estadounidenses de SYA (School Year Abroad), donde los alumnos de primero de Bachillerato pudieron poner en práctica sus habilidades comunicativas en un entorno global.

En esta nueva edición, el alumnado ha podido disfrutar de talleres y conferencias de temáticas tan diversas como legiones romanas en el Ebro, la imagen como herramienta de comunicación o la arquitectura y sus símbolos en el Jardín de las Rocas.

Todo ello a cargo de expertos como el Doctor en Historia del Arte y Derecho Internacional, Alfonso de Salas; la experta en colorimetría y personal shopper, Mónica Pozas; la docente de la Universidad de Navarra, Rocío Luque, o el arquitecto, Carlos Martín Lamoneda.

Inmersión lingüística con estudiantes estadounidenses de SYA (School Year Abroad). Colegios Sansueña y Montearagón de Zaragoza.

De Gaudí a la era del 'streaming'

Los alumnos de Primaria pudieron disfrutar de exposiciones realistas realizadas con motivo del centenario de Gaudí y Monet y descubrieron el diseño gráfico con Noemí García Osés.

En Bachillerato exploraron el lenguaje audiovisual actual en la sesión "Luces, cámara... streaming" de la mano del alumni y CEO de Penta Health, Javier Sánchez Huerta.

La música y la literatura también tuvieron un papel protagonista con el concierto del grupo Zona Zero y la gran final del VII Certamen de Declamación de Poesía, demostrando la importancia de la oratoria y la expresión artística en estos centros bilingües de Zaragoza.

La música y el arte también entraron en las aulas de Infantil a través del proyecto “Conociendo Zaragoza”. Realizaron un especial de San Jorge, además de un taller musical con la profesora de música de Sansueña y miembro de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza y del Grupo de Cámara TRIO TONO, Carolina Melero.

Gran final del VII Certamen de Declamación de Poesía. Colegios Sansueña y Montearagón de Zaragoza.

Un compromiso con el futuro

Con esta iniciativa, explican desde Sansueña y Montearagón “no solo ofrecemos una excelencia académica a nuestro alumnado, también nos preocupamos de formar ciudadanos con una mirada amplia hacia el mundo, preparándolos para liderar con sensibilidad y criterio en un entorno cambiante”.

Zaragoza, gracias a este impulso pionero, se sitúa así en el mapa educativo internacional, por su apuesta de valor con las humanidades como motor de futuro.