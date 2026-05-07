José (59) y Conchi (56), víctimas de okupación por tercera vez: "Vivimos con incertidumbre, nervios y angustia"

José Luis Goeni (59 años) y su mujer, Conchi García (56), llevan más de una década alquilando un piso en el barrio de Delicias de Zaragoza.

Durante años, el zaragozano asegura que la convivencia con el inquilino ha transcurrido con "normalidad". Aunque todo cambió hace un año, cuando comenzó a vivir una situación que define como "desesperante".

El inquilino, ahora 'inquiokupa', lleva ya muchos "meses sin pagar" y "dando largas", asegura Goeni. Ante esta situación, el matrimonio asegura haber intentado contactar repetidamente con el inquilino para encontrar una salida.

"Me decía continuamente que me iba a pagar, pero luego nunca lo hacía", explica el dueño de la vivienda. Desde entonces cuando, "ante la lentitud de los procedimientos judiciales", decidió recurrir a una empresa especializada en estos casos.

Según ha podido descubrir durante este tiempo, el inquilino "vive con otra persona más, que parece ser su pareja".

Una problemática repetida

No es la primera vez que este matrimonio atraviesa una experiencia similar. De hecho, aseguran que esta es ya "la tercera ocasión" en la que se enfrenta a un caso de impago en viviendas de su propiedad. Todas ellas en el barrio de Delicias.

"Los otros casos fueron en pisos distintos, pero la problemática es parecida", explica. "Dejan de pagar, te van dando largas y todo se va demorando. Al final tienes que recurrir a lo único que parece funcionar en este país", lamenta refiriéndose a personas como José Antonio Ramos, gerente de la empresa OkupaAcción.

Ramos explica que el procedimiento de actuación en este tipo de situaciones es "siempre igual" y se basa "en intentar llegar a una mediación amistosa con los okupas para evitar cualquier tipo de enfrentamiento violento". Para ello, dice que el primer paso es "investigar si ciertamente esa persona es vulnerable y otro tipo de detalles que necesitamos verificar".

En el 95% de los casos asegura que "se suele llegar a un acuerdo sin dificultad". En los otros casos, Ramos señala que la empresa cuenta con un servicio jurídico con el que se elevaría el problema al juzgado, "aunque es un procedimiento más lento", añade.

Aumento de los casos

Además, el experto en antiokupación confirma que, durante los últimos años, han notado una demanda "casi de un 100% más", con decenas de casos "solo en el último año".

Recuerda un caso anterior para el que les llamaron, precisamente, Goeni y su mujer. "Se trataba de un inquilino que dejó de pagar, pero cuando investigamos resulta que el hombre ya no vivía en España, tenía la vivienda alquilada a otras personas y se lucraba de ello", relata.

"Vivimos con incertidumbre, nervios y angustia. Te merma la salud y solo lo entiende quien lo padece", asegura Goeni sobre el desgaste emocional que sufre junto a su mujer por tercera vez.

El 50% de los propietarios son personas mayores

Durante la visita al edificio donde el matrimonio ya sufrió un problema de okupación, Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha denunciado que la 'inquiokupación' se ha convertido en una realidad cada vez más habitual en la capital aragonesa.

Según ha denunciado, en barrios como Las Delicias, El Gancho o San José "están sufriendo especialmente este fenómeno".

Torres asegura que las cifras oficiales "no reflejan la realidad" porque "muchos de estos casos se tramitan por la vía civil y no aparecen en las estadísticas del Ministerio del Interior".

La portavoz de Vox ha defendido, además, que "más del 50% de los propietarios afectados son personas mayores que dependen del alquiler para complementar sus pensiones".

En este sentido, ha reclamado cambios en la ley para "agilizar los desalojos y endurecer las medidas contra quienes ocupan viviendas o dejan de pagar el alquiler". Entre las propuestas planteadas por Vox, ha destacado los desalojos en 24 horas, exenciones fiscales para propietarios afectados y la retirada de ayudas sociales a personas condenadas por okupación.