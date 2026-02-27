Confirmado: la Cincomarzada tendrá camiseta oficial, punto violeta vecinal y una programación más amplia

La Cincomarzada, en una imagen de archivo. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La Cincomarzada tendrá este año camiseta oficial, punto violeta vecinal y una programación más ambiciosa. Será la última en el actual parque Tío Jorge y contará con ferias y actuaciones para todos los públicos.

En ella, ha detallado el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, participarán 110 colectivos, cinco más que la pasada edición. No faltarán las 28 peñas de las dos agrupaciones y por lema llevará 'Para vivir, vivienda'.

Para llegar hasta el parque habrá refuerzos de la línea 29 y la 36, del Ci1 y Ci2 y del tranvía, que tendrá unidades dobles la mayor parte del día.

El Ayuntamiento, ha dicho Mendoza, lleva semanas trabajando para garantizar la seguridad del entorno y que sea "el que los organizadores necesitan" para que vuelva a ser un éxito de público, reivindicación y fiesta.

Él mismo recibirá las peticiones vecinales en el escenario principal, mientras que Zaragoza Cultural, ha reafirmado la concejala de Cultura, Sara Fernández, mantendrá su apoyo a la programación.

El operativo involucrará tanto a los servicios de limpieza como a la Policía y a Protección Civil. Además, ha dicho Mendoza, se ha hecho una limpieza previa, se pondrán contenedores para que la basura que se genere pueda ser tratada adecuadamente y, posteriormente, se hará otra limpieza para que los usuarios vuelvan a tener el parque disponible a la mayor brevedad.

¿Y qué pasará si llueve? Desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) han recalcado que no se moverá la fecha sino que, directamente, la celebración quedaría suspendida.

Para la de 2027, todo dependerá de cómo estén las obras del Tío Jorge. Si el parque no está listo habrá que buscar ubicación alternativa, aunque desde el colectivo confían en que se llegue a tiempo.

Semanas "de mucho correr"

Las últimas, ha reconocido el presidente de la FABZ, Arturo Sancho, han sido semanas "de mucho correr". La organización ha sido "más complicada que otros años" por circunstancias tanto externas como internas.

Sin esperar al día 5, la Federación ha trasladado ya su primera reivindicación al Consistorio: más financiación para la celebración. También creen que debería haber más coordinación entre las áreas municipales y anticipación.

Al ya conocido cartel del concurso se unirá este año una camiseta oficial con el león de Zaragoza y dos fechas clave: 1838, cuando surge la Cincomarzada, y 1979, cuando la recién creada Federación de Barrios recuperó una fiesta que, 48 años después, sigue siendo sinónimo de "libertad, democracia y participación".

La idea era que fuera "significativa y perdurable". El resultado podrá verse, y comprarse, en el propio parque el día 5.

La agrupación, representada también por su secretario general, Raúl Gascón, pone incluso la mirada en el futuro y pide que la plaza del 5 de marzo que irá en el nuevo Tío Jorge sea "la plaza de la Cincomarzada".

Programa y actividades

A la fiesta no faltarán las entidades sociales. Habrá, además, dos escenarios, uno de ellos especializado en el público infantil. El objetivo es que en el parque "siempre pase algo".

Además de la marcha de los barrios, que saldrá puntual de la puerta del Ayuntamiento, habrá juegos tradicionales, cuentacuentos y una muestra cultural bautizada como 'América vive en Aragón' en la que se podrá ver y escuchar grupos con canciones y bailes de Aragón, Colombia, Ecuador y República Dominicana.

También, en el escenario FABZ, se podrá asistir al segundo festival 'Espabila' Cincomarzada con jóvenes promesas de la ciudad. Y todo terminará con una batukada.

Las actividades

En el Tío Jorge habrá un punto violeta que será atendido por personal de la comisión de la mujer de la FABZ. El Ayuntamiento había propuesto poner un espacio seguro, nombre con el que lo rebautizó tras sus acuerdos con Vox, pero desde la Federación consideran que lo que tiene que haber allí es un punto violeta "para personas que hayan podido sufrir algún episodio de violencia sexual".

La FABZ tampoco ha eludido las polémicas declaraciones de Vox sobre la Cincomarzada. Aunque el PP sí ha dicho que cada grupo tendrá que explicar sus posicionamientos, para los representantes vecinales, los concejales voxistas "como mínimo muestran una cierta ignorancia".

En este sentido, han recordado que siguen trabajando para que la fiesta sea declarada de Interés Inmaterial, una solicitud que el Ayuntamiento se ha comprometido a mirar y estudiar.

La programación, al detalle

Los actos comenzarán a las 11.30 y se prolongarán hasta el fin de fiesta a las 18.45.

11.30h. Marcha de los barrios. Salida de Plaza del Pilar, acompañados de las collas gaiteras "Gaiteros del Rabal" y "Bucardos". Recorrido: plaza del Pilar, Puente de Piedra, Sixto Celorrio, plaza San Gregorio a parque del Tío Jorge. Anfiteatro Exterior Escaleras Centro Cívico Tío Jorge.

ZONA INFANTIL

• 11:00h. – 13:00h. Juegos tradicionales aragoneses.

ESCENARIO TÍO JORGE

• 11:00h. DEAD PUPPETS ORCHESTRA.

• 11:00h. Cuentacuentos de La Mariposa Azul : Todas a una.

• 13:00h. – 15:00h. AMÉRICA VIVE EN ARAGÓN. • República Dominicana – Bailes Típicos. • Paraguay – Bailes Típicos.

• Aragón – Grupo de Folklore Xinglar.

• Aragón – Música «En Canta 2«. • Colombia – Música «Valeriaga«. Ecuador – Bailes Típicos.

ESCENARIO FABZ

• 12:00h. Lectura del Manifiesto de la Cincomarzada 2025, entrega de las reivindicaciones de los barrios y reconocimientos vecinales.

• 12:30h. – 19:00h. II FESTIVAL ESPABILA CINCOMARZADA.

• 12:45h. Show Flamenco «Chapi». • 14:00h. Ixeya.

• 14:55h. 50007 Fishing Club.

• 15:25h. Sirgawain Soundsystem.

• 16:20h. Arga Music Showcase.

• 17:40h. Jambass. • 18:25h. Guiñote De Qontaqto.

• 18:45h. FIN DE FIESTA, con la batukada «SAMBA DE PRAÇA«, recorriendo las calles y caminos del Parque Tío Jorge invitando al cierre de los puestos instalados. ITINERANTE