Del reparto de 750 kilos de longaniza a desfiles y cabezudos con antifaz: Zaragoza celebra esta semana el Carnaval

“Ponerse un buen disfraz es la mejor manera de mostrar lo que somos de verdad”. El famoso Conde de Salchichón ha visitado este martes el CEIP Tenerías de Zaragoza para dar la bienvenida a una de las semanas más divertidas y especiales del año, el Carnaval.

El personaje ha sido llamado entre gritos de “Conde de Salchichón” y admirado por decenas de niños provistos de algo en la cabeza, como marcaba este martes en su calendario de Carnaval.

Un Carnaval en el que el Conde avisa de que todos se lo van a pasar “fenomenal” y que empezó en muchos centros este lunes 9 de febrero.

Sin duda, esta fiesta es una de las favoritas de los más pequeños, que acuden a clase con más ganas y con un accesorio especial cada día. Organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, se extiende a 47 colegios, 541 aulas y casi 10.000 niños que conocerán al Conde de Salchichón y el resto de personajes del carnaval zaragozano.

Además, el programa didáctico incluye el recurso “El Carnaval de las emociones”, que permite al alumnado acercarse a los personajes y símbolos del Carnaval de Zaragoza mientras trabajan competencias relacionadas con la gestión emocional, la expresión creativa y la convivencia.

La inauguración ha contado con la participación de la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, además del Conde de Salchichón, que les ha contado brevemente su historia.

“Olvidad vuestros problemas, arriba los corazones. Vaciad vuestras despensas y comeros los jamones. Si la tripa está llena, son más hermosos los días”, coreaba el personaje.

Igualmente, ha animado a los pequeños a acudir el domingo disfrazados al desfile, pues esa es la mejor manera de mostrarse de verdad. Esta jornada, según ha adelantado Sara Fernández, presenta una novedad. La comparsa de Gigantes y Cabezudos completa y enmascarada con un antifaz, algo que refuerza el carácter visual y participativo de la fiesta.

Programación del Carnaval

Este lunes 9 de febrero comenzó una de las semanas más divertidas en los colegios, donde 47 centros de infantil y primaria recibieron el material pedagógico “El Carnaval de las emociones”.

Además, el viernes 13 de febrero, de 18.00 a 19.00, los personajes del Carnaval de Zaragoza visitan la Harinera de Zaragoza.

El sábado 14 por la mañana, de 12.30 a 13.30, visitan el centro comercial Puerto Venecia y de 18.00 a 19.00, el centro cívico de La Almozara.

El gran día para los más pequeños es el domingo. A las 12.00 comienza el Gran Desfile de Carnaval con el Conde Salchichón, don Carnal, doña Cuaresma, el Rey de Gallos y la Mojiganga, acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza.

Casi al mismo tiempo, a las 12.30, es el turno de los Titiriteros de Binéfar, en la plaza del Pilar con su espectáculo para toda la familia ‘Jauja’.

Pero el carnaval no es solo para los más pequeños, sino que también hay celebraciones para adultos. Este empieza el jueves 12, para calentar motores con el multitudinario reparto de longaniza en la plaza Miguel Merino. En el evento se reparten 750 kilos de longaniza, de Mercazaragoza, y 1.100 barras de pan, del Martín Martín.

Y desde las 19.00 a las 21.30, habrá una verbena con la Orquesta Venus en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

El sábado a las 18.00 es la concentración de comparsas en plaza Salamero, a las 18.30 la liberación del Rey de Gallos y a las 19.00 el desfile organizado por Interpeñas y Unión Peñista. Recorrerá la plaza Salamero, la avenida Cesaraugusto, el Coso, la calle Alfonso y la plaza del Pilar.