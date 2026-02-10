La otra cara de los Carnavales en Zaragoza: los estereotipos de género, la calidad de los disfraces y el uso responsable

A tan solo unos días de Carnaval, son ya muchas las personas que tienen preparados sus disfraces. Por ello, aunque es un día para disfrutar y poder llevar un look distinto al habitual, no hay que olvidar la seguridad, especialmente cuando se trata de menores.

Así lo explican desde la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) que recuerda la importancia de disfrutar de esta celebración popular, sin olvidar aspectos fundamentales como esa seguridad en los productos y la necesidad de avanzar hacia unas fiestas libres de estereotipos de género.

Y es que, son días en los que la diversión, la creatividad y el respeto tienen que ser los protagonistas, pero sin olvidar otros aspectos clave. "Insistimos en que la elección de estos productos debe realizarse con criterio y responsabilidad para evitar riesgos innecesarios", explican desde Ucaragón.

Seguridad en disfraces y complementos

El Carnaval es una de las festividades más esperadas del año, en la que grandes y pequeños participan a través de disfraces, maquillajes y complementos.

En este sentido, es fundamental recordar que "los disfraces destinados a menores de 14 años están considerados legalmente juguetes, por lo que deben cumplir con la normativa específica de seguridad aplicable a este tipo de productos".

Por ello, es imprescindible comprobar que cuenten con marcado CE, indicación de la edad recomendada, advertencias de uso y los datos del fabricante o importador responsable.

En este contexto, desde la Unión de Consumidores aconsejan que las máscaras, caretas y pelucas, dispongan de aberturas

adecuadas en ojos, nariz y boca, que permitan una correcta ventilación y eviten riesgos de asfixia. Asimismo, es recomendable optar por materiales no inflamables y correctamente etiquetados.

Además, el maquillaje y los productos cosméticos, son otro tema clave. De este modo, los cosméticos deben estar regulados, con etiquetado completo y sometidos a controles dermatológicos, para prevenir alergias o reacciones cutáneas, especialmente en la piel infantil.

Creatividad y consumo responsable

Pero más allá de ir a la tienda y escoger un disfraz, siempre está la opción de crear tu propio diseño. Así, desde Ucaragón animan a confeccionar disfraces propios, "una opción que no solo resulta más económica, sino que fomenta la creatividad, la reutilización de materiales y la sostenibilidad".

En esta línea, proponen apostar por el comercio de proximidad: "Ofrece asesoramiento personalizado, mayor trazabilidad de los productos y un impacto positivo en la economía local y en la vida de los barrios", explican.

Carnaval sin estereotipos de género

Otro de los mensajes clave para los Carnavales 2026 es la necesidad de promover unas fiestas libres de estereotipos de género. "Invitamos a elegir disfraces que no refuercen roles sexistas ni limiten la creatividad de niños y niñas, apostando por propuestas inclusivas, diversas y respetuosas", cuentan.

Desde Ucaragón el Carnaval es una oportunidad para expresarse libremente y celebrar la diversidad, por lo que

resulta fundamental "evitar mensajes que perpetúen desigualdades o estigmas, especialmente en el ámbito infantil".