La cooperativa del taxi en Zaragoza cumple 75 años: "Seguimos siendo un pilar fundamental de la movilidad"

Corría el año 1950 cuando un grupo de taxistas decidió unirse y formar lo que hoy es la Cooperativa del Taxi de Zaragoza. 75 años después, esa semilla ha germinado en una entidad que agrupa a casi la totalidad del sector en la ciudad —1.758 de los 1.777 taxis existentes— y que no solo ha evolucionado con los tiempos, sino que se ha convertido en un modelo de referencia a nivel nacional.

La celebración de este aniversario no podía pasar desapercibida. Según explica Sergio Artal, presidente de la Cooperativa, "empezamos este lunes, 21 de abril, la campaña con una donación en el Banco de Sangre, que hemos llamado '75 días de donación'". Esta iniciativa busca implicar no solo a los taxistas, sino también a sus familias. "Queremos que durante 75 días, se logren el mayor número posible de donaciones", añade.

Un aniversario para celebrar en comunidad

El 23 de abril, Día de Aragón y jornada festiva, será una fecha clave. La Cooperativa ha preparado una caminata solidaria en favor de la Asociación TEA, que trabaja con personas con trastorno del espectro autista. El recorrido circular se hará junto al canal, cerca de la sede de la cooperativa.

Pero eso será solo el principio de una jornada festiva y familiar. "Habrá cuentacuentos, comida popular, una exposición de coches tuning, actuaciones de magia, un bingo y música para cerrar el día", enumera Artal con entusiasmo. Todo pensado para unir a los socios y sus familias en un ambiente distendido.

El jueves, 24 de abril, el homenaje continuará con una misa en la Basílica del Pilar, donde se realizará una ofrenda y se colocará el manto de la Cooperativa a la Virgen. Esa misma noche, una cena de gala reunirá a socios, proveedores y colaboradores en un evento institucional que servirá también para mirar al futuro.

De los papeles a la digitalización

En estos tres cuartos de siglo, el sector del taxi ha vivido una transformación radical. De los apuntes manuscritos, hoy se ha pasado a la digitalización casi total. "Antes todo era a mano. Ahora ya se puede enviar documentación a través de una app, y los comunicados van por correo electrónico", comenta Artal, reconociendo que el cambio digital aún encuentra resistencias, pero que "avanza con paso firme".

Artal repasa otros hitos históricos como la incorporación de las mujeres al mundo del taxi, y el desarrollo de las infraestructuras cooperativas hasta la llegada a la actual sede, que cuenta con servicios integrales como talleres, gasolinera, lavaderos, restaurante y emisora.

Uno de los grandes hitos de la Cooperativa ha sido conseguir unas instalaciones que son únicas en España. "En 1994 se construyó el actual edificio gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento. Hoy, taxistas de otras ciudades nos dicen que ojalá tuvieran algo así", afirma orgulloso.

Además, la Cooperativa ha logrado centralizar la gestión de servicios fundamentales: gestoría, gasolinera, lavaderos, taller, recambios, y más. Esto no solo simplifica la vida del taxista, sino que permite acceder a mejores precios por volumen. "Por ejemplo, las ruedas o el combustible nos salen más baratos, y tenemos una gasolinera abierta al público con precios muy competitivos", explica.

Servicios sociales, innovación y lucha por el futuro

Zaragoza también es pionera en taxis adaptados gracias a un convenio con el Ayuntamiento. "Gestionamos todo desde la emisora. El usuario tiene un código y nosotros le asignamos el taxi adaptado. Esto no existe igual en otras ciudades", detalla.

Otro frente en el que la ciudad destaca es en sostenibilidad. "Somos una de las ciudades con más taxis eléctricos en proporción de licencias, y fuimos de los primeros en tener híbridos", cuenta el presidente de la cooperativa.

En el ámbito de la seguridad, la incorporación de cámaras a bordo ha sido otro paso importante. "Empezamos hace unos seis o siete años. No todos los taxis la llevan, pero para nosotros es una herramienta clave frente a agresiones o accidentes", comenta. Algo que no es posible en otras ciudades como Barcelona por restricciones normativas.

Hoy, el gran desafío es el control de las VTC. "No estamos en contra de ellas, pero pedimos que cumplan la normativa igual que nosotros. Si no tienen todo en regla, que se actúe igual que se haría con un taxi", reivindica Artal.

Además, mirando al horizonte, la Cooperativa ya vislumbra nuevos retos tecnológicos. "El futuro va hacia los taxis autónomos. Creemos que habrá que pedir licencias especiales y hay que estar preparados", adelanta.

El lado más humano

Más allá de los números y las gestiones, el día a día de un taxista está lleno de historias. Artal recuerda una especialmente entrañable: "Una señora se dejó el monedero en el taxi. Los llevé del hospital a la estación, porque iban a Logroño. Cuando me di cuenta volví y se lo devolví porque me acordaba bien de su cara. A los días me mandaron una botella de vino como agradecimiento", rememora.

Entre las muchas características que adquiere un taxista con los años, Artal señala que muy a menudo "actuamos de psicólogos", admite. "Te encuentras con gente que ha perdido a un familiar o está pasando un mal momento. Escuchar y hablar también es parte de nuestro trabajo", asegura.

La Cooperativa del Taxi de Zaragoza celebra su 75 aniversario con la vista puesta en el futuro, pero sin olvidar el pasado. "Hemos recorrido un largo camino desde aquel primer borrador de reglamento aprobado por el Ministerio de Trabajo. Hoy, con más de siete décadas de historia, seguimos siendo un pilar fundamental de la movilidad urbana en Zaragoza", afirma Artal.