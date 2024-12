El lío del bus en Zaragoza continúa: Sattra convoca un pleno extraordinario y CUT pide elecciones

El lío del bus urbano en Zaragoza continúa. Más allá del "periodo de reflexión" que Avanza ha sugerido a los sindicatos, citándose todas las partes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para la vuelta del puente, el próximo 10 de diciembre, la situación dentro del Comité parece haber llegado a un punto "insostenible".

Así lo han señalado desde el sindicato mayoritario de los autobuses, Sattra, quienes han convocado al resto de agrupaciones a un Pleno Extraordinario para el próximo 11 de diciembre. En esta sesión, el único punto que se tratará será el análisis y resolución de la "situación del Comité".

Desde Sattra han señalado que en esta cita se presentarán sus propuestas, "con la esperanza de que se tomen decisiones adecuadas que beneficien a la plantilla", que actualmente se encuentra en una situación de bloqueo tanto en el convenio de Avanza como en "otras cuestiones dentro del propio Comité".

"Mucha guerra por delante"

La convocatoria se produce después de que el puente festivo y una reunión en el SAMA con la empresa, programada para el 10 de diciembre, "impidieran la celebración del pleno antes de esa fecha", señalan. Aunque afirman que no esperan avances significativos en la nueva reunión con la empresa, el sindicato considera fundamental que el 11 de diciembre se tomen "decisiones clave" para desbloquear la situación y continuar con la lucha.

Unas declaraciones que no han convencido a los sindicalistas de CUT. "Hemos pedido que pospongan la reunión en el SAMA por qué es un poco paradójico ir a ofrecer propuestas en un pleno, que precisamente se desarrollará después de la reunión con avanza", han señalado a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

El sindicato mayoritario ha expresado que no pueden seguir con este bloqueo y que, si bien la situación es difícil, todavía queda mucho por hacer en la defensa de los derechos de los trabajadores. "Nos queda mucha guerra por delante", han afirmado, dejando claro que la lucha continúa.

Lo que está claro es que el Comité de Empresa sigue siendo un escenario de "controversia". Si antes las disidencias surgían por si ir o no a la huelga, que acabó llevando a cabo Sattra por su cuenta y que duró dos días (de los más de 10 previstos), ahora la separación entre sindicatos se vuelve a hacer evidente a raíz de esta cita extraordinaria.

"Irregularidades" y "miedo"

Para cut esta convocatoria es "toda una irregularidad". En un comunicado, el sindicato ha denunciado que dicha convocatoria no incluye el documento obligatorio con las firmas de ocho vocales, como exige el reglamento interno del Comité.

En este sentido, han asegurado cuestionar seriamente la validez de esta convocatoria, ya que Sattra, con siete vocales en su poder, "no tiene la capacidad legal para convocar un pleno extraordinario por sí solo". Tras estas declaraciones, han agregado que esta situación refleja "una falta de transparencia y un desdén por las normas" del comité.

No han tardado en responder desde Sattra a las afirmaciones de CUT, que han definido como "mentiras constantes" y han asegurado que "no hay publicación en la que no mientan". Como ejemplo, apuntan a la interpretación que el sindicato hace del reglamento, al afirmar que para convocar un pleno extraordinario hacen falta más de un tercio de los vocales, cuando, según la agrupación mayoritaria, el reglamento del Comité habla de un tercio y no menciona que haya que superarlo.

"1/3 de 23 son 7,6 Entonces, ¿partimos un vocal?", han apuntado con ironía en una publicación de redes."¿Tenéis miedo?", preguntan.

Independientemente de esta batalla de acusaciones, desde el sindicato CUT han asegurado a este diario que desconocen el motivo real del pleno extraordinario. "Conocemos únicamente lo que nos han querido decir, que se valorará la situación del Comité", han explicado, sobre lo que han valorado que podrían ser una posible dimisión o unas nuevas elecciones sindicales.

Por su parte, desde CC.OO. afirman que, aunque desconocen el motivo de esta convocatoria a la que se refieren como un "sinsentido", no serán unas nuevas elecciones porque "no procede" hasta 2026. Explican que, para que esta situación se diera, "tendrían que ir dimitiendo, uno a uno, todos los candidatos que hay en listas".

Suspendida la huelga nacional

La huelga de autobuses, convocada por CC.OO. a nivel nacional (de la que se descolgó UGT), frena para este jueves 5 de diciembre. Esta convocatoria responde al llamamiento de los sindicatos para adelantar la jubilación anticipada de los trabajadores y nada tiene que ver con el convenio del autobús urbano, que seguirá negociándose en el SAMA la semana que viene.

Así lo ha informado en un informe el sindicato en el que únicamente se señala que no habrá huelga durante este jueves, sin más detalles. Un comunicado escueto ante el que desde Sattra han asegurado en sus redes sociales que les "acababa de llegar la noticia sin ninguna explicación más", a lo que han añadido que esta falta de aclaraciones está "en la línea de CC.OO. que en Avanza está desaparecida y no informa de nada"