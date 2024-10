Zaragoza estalla en Fiestas con el pregón jotero de Juanjo y Naiara de OT: "Empiezan los mejores días del año"

Zaragoza ya está en Fiestas. Las voces de unos emocionadísimos Juanjo Bona y Naiara, de Operación Triunfo 2023, han dado inicio a una semana cargada de actividades y actos tan importantes como la Ofrenda de Flores en los que, para muchos, van a ser "los mejores días del año".

"Para nosotros, que no nos hemos perdido unas Fiestas del Pilar desde ahí abajo, es un honor subirnos a este balcón y sentir el calor de esta ciudad inmortal", ha dicho Bona ante una abarrotadísima plaza del Pilar.

"Es un sueño hecho realidad para esta niña de Torrero y este zagal de Magallón, dos aragoneses que procuramos llevar nuestra tierra por bandera allá donde vamos", ha completado la ganadora de OT.

Pese a no haber nacido en Zaragoza, Juanjo ha asegurado sentirse "como uno más". "El Certamen Oficial de Jota que tuve el placer de ganar en dos ocasiones me regaló uno de los momentos que más me han marcado, que repeti tras ganar Jotalent y que nunca olvidaré: tener el privilegio de cantar el día del Pilar a los pies de la Virgen", ha afirmado.

Según han dicho, ambos son "reflejo del carácter de Zaragoza". "Somos grandes para los reveses, luchando tercos y rudos, gigantes y cabezudos. Somos como el cierzo, valientes y 'enloquiaus", han seguido visiblemente nerviosos.

La alcaldesa, con los pregoneros. Ayuntamiento de Zaragoza

Aragón, han remarcado, siempre será su cobijo, el lugar al que acudir cuando necesiten un respiro, un abrazo, cargar pilas y recibir ánimo para tirar para adelante. "Tomar unas cañas en el Tubo, aparcar el coche en pleno centro para pasear por la calle Alfonso... Eso nos devuelve a casa", ha señalado Naiara.

Los cantantes se han mostrado orgullosos de su acento y el cachirulo, de la nobleza baturra y de su identidad. "Vamos a llevar Zaragoza a cada escenario que nos subamos", han prometido.

Y como no podía ser de otra forma, han preparado una rondadera especial para estas Fiestas del Pilar. Pidiendo a todos poner los brazos en jarra, han cantado: "Hoy cantamos alto y fuerte, Zaragoza La Inmortal, felicitamos las Fiestas, por la Virgen del Pilar".

La fiesta se ha desatado tras el tradicional 'Canto a la libertad' de José Antonio Labordeta y los juegos artificiales. Por delante, una intensa semana con la Ofrenda de Flores como protagonista, conciertos, teatro, vaquillas y actividades para los más pequeños en espacios como el Río y Juego.

Respeto y convivencia

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha invitado a los miles de zaragozanos presentes en la plaza del Pilar a pasarlo bien, llenar las calles y demostrar que Zaragoza "es la mejor ciudad del mundo". "Arriba esos cachirulos, vamos a demostrar de qué color es la fiesta del Pilar", ha dicho.

Segundos antes, la concejala de Cultura, Sara Fernández, ha instado a hacer gala de "respeto y convivencia". "Zaragoza es la mejor ciudad para vivir y disfrutar. Los zaragozanos seguimos siendo ejemplo de coraje y valor, somos como nuestra comparsa, gigantes y cabezudos, y tenemos la rasmia del cierzo y la nobleza del león que aparece en nuestro escudo. Viva Zaragoza y viva la Virgen del Pilar", ha concluido.