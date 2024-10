Octavio López, consejero aragonés de Vivienda: "El PSOE quiere tensionar la oferta y el PP, incrementarla"

El Ministerio de Vivienda ha pasado de “amenazar” a las comunidades que no cumplieran con las zonas tensionadas a premiar a las que sí. ¿Aragón puede quedarse relegada igualmente?

No, en ningún caso. La primera precisión es que las zonas tensionadas han de declararse siempre a petición de los ayuntamientos afectados. Aquí en Aragón hubo uno, el de Canfranc, que la pidió hace aproximadamente 12 meses. Pero cuando vio que implementábamos un programa para la construcción de vivienda turística se retiró. En segundo lugar, la ley no dice que se pueda sancionar a nadie. Faltaría más que no haya un criterio de igualdad y de equidad con todas las comunidades autónomas. Lo que dice es que quien desarrolle la zona tensionada tendrá algún tipo de colaboración por parte del Ministerio.

No creo que se vayan a conseguir los objetivos, porque en economía hay un principio bastante claro, que es que cuando tensionas la oferta, la oferta se reduce y los precios suben. Y, por tanto, no se van a conseguir los objetivos que se pretenden más allá de lo que diga Cataluña en un estudio de parte en el que asegura haberlo conseguido. Desde luego, nosotros no vamos a aplicar zonas tensionadas. Lo que sí vamos a hacer es incrementar claramente la oferta con la construcción de 455 viviendas públicas en régimen de alquiler en los 39 o 40 municipios más turísticos de la Comunidad, donde tenemos una cierta tensión.

Defina 'cierta tensión'...

No tenemos, en ningún caso, la tensión de Barcelona, ni la de Madrid o la que pueda haber en las islas Baleares, pero sí que es verdad que hay municipios turísticos aragoneses, los más relevantes, en los que en momentos punta, en temporada alta, hay dificultades para que encuentren vivienda cocineros, camareros, profesores de esquí y todas aquellas personas que van a desarrollar funciones a localidades que generan una actividad económica importante en la comarca.

Por tanto, si la ministra hablaba de castigos, no va a haberlos. Hay comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Asturias, que no lo aplican. No es un problema ideológico, no es un problema del PP, todas las comunidades autónomas españolas, menos Cataluña y ahora el País Vasco, no lo van a hacer. Preguntémonos por qué. Puede haber otros razonamientos de carácter político, cambios de cromos o necesidad de hacer determinadas visualizaciones de pactos políticos.

¿Su decisión, entonces, no se basa en un criterio político?

No, en absoluto. Por una cuestión ideológica yo no he dejado nunca de aplicar nada. El programa de vivienda del Gobierno de Aragón incluye un poco de todo, como los buenos guisos, y tiene colaboración público-privada, que es más ideológicamente de liberales, como puedo ser yo. La apuesta a disposición de suelo público, que claramente es socialdemócrata, y el incremento del patrimonio de vivienda pública es una propuesta que siempre ha defendido la izquierda. Yo en el plan 'Aragón más vivienda' y en los cinco programas que cuelgan de él estoy utilizando todos los instrumentos a mi alcance. Porque la situación de la vivienda es un drama social tan importante en estos momentos en España y en Aragón que necesita de todos los instrumentos.

Por eso digo que si en la aplicación de nuestro plan no ponemos la ideología por delante, mucho menos la vamos a poner en no aplicar el asunto de las zonas tensionadas. Y doy un último argumento. A mí la Ley de Vivienda me parece globalmente mala, pero hay algunos artículos que me pueden parecer más correctos. Como por ejemplo el artículo 15, que habla de la posibilidad de que haya suelos dotacionales destinados a centros sanitarios, equipamientos educativos o sociales, que se puedan poner a disposición, previo a un procedimiento, de vivienda pública en Aragón. Nosotros ya lo hemos hecho, hemos aprobado una directriz especial para que esos suelos dotacionales se puedan destinar a la construcción de vivienda pública dotacional. Y eso emana del artículo 15 de la ley.

La diferencia es que ellos quieren tensionar la oferta y nosotros, incrementarla. Esos son los conceptos fundamentales a la hora de valorar el asunto de las zonas tensionadas. Yo creo que eso se soluciona metiendo más pisos en esas zonas y el PSOE piensa que es perjudicando gravemente a los tenedores. Lo que van a hacer es retraer la oferta e inevitablemente. Como faltan pisos, subirán los precios.

¿Qué solución se le puede dar a las personas que tienen un problema de vivienda hoy?

Nosotros hemos heredado un folio en blanco. El anterior Gobierno, en ocho años, hizo 86 viviendas públicas que nosotros vamos a multiplicar por 50. Tenemos un plan a seis años de 400 millones de inversión con cinco programas. Dos de ellos están dedicados a la vivienda protegida, porque hay gente que puede dar la entrada y lo que hemos intentado es favorecer este tipo de vivienda ayudando al promotor con 5.000 euros por unidad y al que la compra con entre 13.000 y 17.000 euros. También hemos puesto en marcha tres programas claros, uno para los municipios de más de 3.000 habitantes en el que estamos trabajando en estos momentos, con concesiones patrimoniales de suelos agrupados en lotes que vamos a sacar para vivienda de alquiler con opción de compra en diez años, y el programa 700.

Con este último sabemos que hay una demanda tremenda, que va a ser un éxito total. Hablamos de rehabilitación de vivienda pública en municipios de menos de 3.000 habitantes y de la regeneración de los cascos urbanos. No hay ningún pueblo que no tenga una calle Mayor con tres o cuatro viviendas abandonadas que pueden ser del Ayuntamiento y puede ponerlas a disposición. Nosotros le damos cantidades entre 50.000 y 65.000 euros por vivienda para que las pueda rehabilitar.

Hemos puesto en marcha un elenco de programas dentro del plan 'Más Vivienda' en Aragón que va a permitir en los próximos años incrementar el patrimonio público de vivienda, que utilicemos la colaboración público-privada para llevar adelante viviendas públicas en régimen de alquiler y que regeneremos cascos urbanos en los municipios pequeños.

Me dejo para el final las capitales. En Zaragoza vamos a poder adjudicar las primeras 500 viviendas en régimen de concesión demanial a 75 años. El pliego ya salió y puedo decir que seguramente va a haber más de una oferta. En lotes sucesivos iremos sacando bloques de 500 viviendas, y también actuaremos con acciones importantes en Huesca y en Teruel.

Lo importante no es por cuánto multiplicamos lo que hizo el Gobierno anterior, que prácticamente no hizo nada, sino poner en marcha una maquinaria que estaba parada para que no pare en los próximos 8 o 10 años de producir vivienda pública. En este momento, Aragón necesita en torno de 14.000 viviendas para esos 47.000 jóvenes que no se pueden emancipar del domicilio de sus padres.

¿Hemos asumido ya que ser propietario es un lujo?

No, no es lujo, pero hay que ser conscientes con la realidad social que nos encontramos. Hay 47.000 jóvenes en Aragón que no se pueden emancipar, con todo lo que produce eso de problemas de desestructuración social, salud mental, violencia vicaria, fertilidad y natalidad. De esos 47.000 jóvenes, prácticamente 35.000 no pueden adquirir vivienda protegida.

Por eso, tenemos que ir al incremento de la vivienda pública en régimen de alquiler. Cuando utilizamos suelos de carácter demanial o de carácter dotacional no puede venderse esa vivienda nunca. Y por eso, esa vivienda tiene que estar siempre en régimen de alquiler. Es evidente que nosotros no queremos que esté así una persona, una familia o una pareja de jóvenes. Pero habrá una rotación, que es lo importante. La Administración tendrá suficiente número de viviendas públicas a disposición de las personas que las necesiten en cada momento.

Dice que Zaragoza no es Madrid o Barcelona, pero la situación se empieza a parecer. Sobre todo, en el Casco Histórico...

Eso lo puede contestar mejor el Ayuntamiento, que es quien tiene el control más directo, pero desde luego no tiene absolutamente nada que ver la situación de la vivienda turística con Barcelona, ya no digamos con Ibiza o con Madrid. No detectamos una tensión tan importante.

¿Cuándo se empezarán a ver los efectos del plan del Gobierno de Aragón?

Ya. Van a empezar a verse las primeras adjudicaciones de los pliegos que hay en Zaragoza, dentro de muy pocas semanas se adjudicará el primer lote de 500 viviendas. Yo lo que espero es dejar a quien me sustituya en la Consejería, sea del partido que sea, un número de viviendas muy importante. Hacia el final de la legislatura se van a ver bastantes viviendas terminadas y muchas más iniciadas en diferentes fases.

No se trata de ser el mayor campeón en la construcción de vivienda pública. Para ser mejor que los gobiernos anteriores no hay que discurrir. Yo ya podría prácticamente dejar de hacer cosas. Se trata de poner en marcha un mecanismo que haga que Aragón esté permanente en ebullición construyendo vivienda pública, directamente o través de colaboración público-privada.

En otro orden de cosas, Francia ha dicho que espera abrir el Somport en enero. ¿Vienen meses duros para la economía de la zona?

Aragón ha dado fiel respuesta de manera inmediata a los problemas que se habían producido en determinadas carreteras autonómicas por los efectos de la DANA de los pasados días 7 y 8 de septiembre. Estamos esperanzados por la decisión del Gobierno francés de adelantar a enero la apertura del Somport y esperamos que sea una realidad. En cualquier caso, estamos a disposición. Yo le he mandado una carta al prefecto agradeciéndole el esfuerzo y diciéndole que todas nuestras carreteras están arregladas y estamos a disposición para poder hacer el tránsito necesario. Me consta que la próxima semana se va a dar apertura por esta vía para, fundamentalmente, al transporte agrícola y ganadero.

Si fuera necesario acometer algún otro tipo de decisiones en relación con otros colectivos también se haría en colaboración absoluta y puntual con los responsables franceses. Estamos en contacto permanente con el prefecto para intentar dar la mejor solución posible en el menor tiempo para que haya ese tránsito de mañana y de tarde, tránsito de España a Francia y de Francia a España, para intentar resolver, en la medida de lo posible, los problemas que están teniendo colectivos como los agricultores y ganaderos, pero, más adelante, valoraremos también otras fórmulas.

Cuando han dicho que el transporte se abre en enero, ya el grado del problema es menor y, además, sabemos que los tránsitos provisionales que podemos abrir nosotros por el Portalet pueden tener también dificultad en cuanto empiece a llover y a nevar, cosas que pueden pasar en cualquier momento. Por lo tanto, estamos esperanzados, en línea y en colaboración con Francia y tomando nuestras decisiones y teniendo los deberes hechos en el tramo aragonés.

Esta próxima semana hay bilateral entre Aragón y el Gobierno de España. ¿En qué situación está el pabellón de España de la Expo? ¿Y la Torre del Agua? ¿Ya se han adjudicado los trabajos?

Nosotros en la Expo vamos a actuar en tres frentes. Uno, intentando llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza para definir la titularidad de los suelos en los que se establecen los denominados cacahuetes y los elementos más significativos de la Expo.

En segundo lugar, vamos a implementar actividad importante dentro de los cacahuetes que se encuentran vacíos. En los próximos meses se va a actuar para intentar ocupar al menos tres. Y luego, en la Torre del Agua, porque debe ser un icono de la ciudad de Zaragoza y Aragón; un icono relacionado con la logística en el que vamos a actuar en tres fases sucesivas. Una primera que ya ha sido adjudicada al mismo autor que hizo el proyecto. También se contempla el mantenimiento y la renovación de estructuras básicas que puedan estar dañadas 16 años después de su construcción.

Una segunda va a ser adaptar la piel de la Torre del Agua, intentando mejorar la iluminación, darle un cariz de modernidad, de vanguardia y de referencia icónica a la ciudad de Zaragoza. Y un tercer elemento es el entorno, en el que vamos a intentar ver qué hacemos en la parte superior con una terraza panorámica de 180 grados en la que se verá toda la ciudad y el posible establecimiento en las últimas plantas, la 23 y la 24, de un restaurante de cierto nivel. Mientras, la planta 7 se dedicaría para todo tipo de eventos de carácter logístico. Esperamos inaugurarla con la apertura del Congreso Internacional que intentaremos hacer en el año 2026.

En la parte de abajo trataremos de ver si se puede plantear algún tipo de museo desde el punto de vista pictórico o escultórico de máximo nivel. Estamos dando vueltas a una serie de ideas y trabajando con las mejores empresas, con los mejores diseñadores y arquitectos. Vamos a intentar que la Expo en su conjunto vuelva a brillar y a tener la utilidad que debería haber tenido; que algunos de sus elementos más importantes sean los iconos en los próximos años de Zaragoza.