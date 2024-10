Zaragoza entrega la medalla de Oro y nombra a sus Hijos Predilectos como antesala del Pregón

El Ayuntamiento de Zaragoza concede la Medalla de Oro 2024, la máxima distinción que otorga el Consistorio, a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco Santander. Un honor que recibe este sábado por su labor como 'embajador' de Zaragoza pocos minutos antes de comenzar oficialmente las Fiestas del Pilar 2024, a las que se dará paso con el Pregón en la plaza del Pilar.

Como preludio a las fiestas, la institución distigue también a cuatro personalidades que pasarán a formar parte de la noble y leal ciudad de Zaragoza. Así, se convierten en Hijos Predilectos la Junta Coordinadora de Cofradías, Javier Macipe y Carlos Val-Carreres.

Esta celebración es uno de los actos institucionales de las Fiestas del Pilar. El año pasado, el galardón recayó en el Grupo Carreras, reconociéndose también a la compañía de teatro y animación de calle PAI, a la fallecida actriz Laura Gómez-Lacueva, al portero del Real Zaragoza, Cristian Álvarez, y a la futbolista aragonesa Salma Paralluelo.

Entre los invitados a este acto tradicional, han estado presentes el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la vicepresidenta, Mar Vaquero; el exalcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y consejeros como Roberto Bermúdez de Castro.

No ha faltado a la cita tampoco el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y Prudencio Horche, director de la academia general militar.

Francisco Manuel Bailo

La portavoz de Zec, Elena Tomás, ha sido la encargada de loar a Francisco Manuel Bailo, quién ha sido condecorado como Hijo Predilecto a título postumo. "Hombre culto y leído, ciudadano del mundo, apasionado de la música, la literatura y articulista del Pollo Urbano", ha enumerado Tomás sobre Bailo, en su discurso.

En representación del condecorado, Carmen Carramiñana, viuda de Bailo, ha sido la encargada de recoger el título en nombre de 'el tío Paco'. Un momento que, tal y como ha asegurado, es "muy importante", tanto para Carramiñana, "como para toda su familia, porque su cumpleaños fue ayer".

En su discurso ha asegurado que la distinción es "un orgullo" y no ha dudado en dar las gracias, tanto a Zaragoza en Común, como "a la ciudad de Zaragoza". En su nombre, ha asegurado que Bailo "se sentiría muy orgulloso y contento de poder recibir este premio junto a otras grandes figuras de la ciudad". Y, finalizando, ha brindado "como lo haría él, por la familia, Soria o Bolea".

Carlos Val-Carres Guinda

El reconocimiento a uno de los mayores expertos en cirugía taurina del mundo, Carlos Val-Carres Guinda, ha sido precedido por las palabras del portavox de Vox, Armando Martínez Pérez. Una loa en la que ha repasado la carrera del galardonado, recordando detalles como su paso por la plaza de toros de la Misericordia como cirujano jefe.

Una figura vinculada a la cirugía o a la medicina en general porque, como lo ha señalado Martínez, "su persona va asociada a esos héroes de bata blanca". Le ha atribuido otras aptitudes, calificando al doctor como "vida, esperanza y salvación".

En su discurso, tras recoger el título de Hijo Predilecto, ha querido recordar también a su familia. "A mi hermano, mi mujer y mis tres hijos", ha enumerado el condecorado. Recordando también a los más de 120 años de historia de la que el forma, en una ciudad que ha definido como "la ciudad paradigmática de España".

Javier Macipe Costa

La portavoz del partido socialista, Lola Ranera, ha sido la encargada de hacer la loa de un galardonado "de película", como ella misma ha señalado. Javier Macipe Costa, "uno de los mejores directores de cine que ha demostrado que seguirá labrándose su propio camino allá donde quieran sus botas", ha declarado Ranera.

Tras recoger el título de Hijo Predilecto de las manos de la regidora, Macipe ha dedicado también unas palabras iniciales a sus seres queridos. "Sobre todo a mi hermana, sin la que yo no podría haber estudiado cine", ha puntualizado.

Sobre su película, La Estrella Azul, ha detallado que es "un filme cuya dedicación final es a la estrellas anónimas". Una frase que le ha servido para asegurar que, el galardón recibido este sábado, "es también para las estrellas zaragozanas".

Tras argadecerle al grupo socialista, así como al Gobierno municipal, la condecoración recibida, ha asegurado ser tan solo "la punta de una lanza, de un gran equipo sin los que no hubiera podido llegar a donde estoy".

La Junta Coordinadora de Cofradías

El concejal del área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha sido el encargado de pronunciar la loa hacia la Junta Coordinadora de Cofradías. "La Semana Santa de Zaragoza es tradición, fe y cultura", ha comenzado Lorén.

Unas palabras en las que ha recordado los vaivenes de la tradición, "durante sus 700 años de historia". No obstante, la Semana Santa en Zaragoza vive ahora "su mejor momento con nada más que 25 cofradías que el año pasado celebraron el 75 aniversario de su creación", ha recordado el concejal.

"La Junta Coordinadora de Cofradías es la viva representación del sentir de más de 16.000 cofrades que hacen que la ciudad de Zaragoza sea de Interés Turístico Nacional", ha declarado.

Un discurso que ha emocionado a el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignaciacio García Aguaviva. "Me has dejado abrumado, no puedo ni pensar en lo que iba a decir. Gracias Ángel por tus palabras", ha expresado el condecorado.

"Es un placer de estar rodeado de eminencias de tanto calibre en un día tan especial como es el comienzo de las fiestas", ha dicho García, emocionado. En su discurso, ha dedicado unas palabras a las 25 cofradías a las que ha representado este sábado: "Es un premio a la Semana Santa y a todos nosotros, los miles de zaragozanos que vivimos esta tradición".

